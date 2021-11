MotoGP Βαλένθια FP1: Ο Λεκουόνα έκανε την έκπληξη στη βροχή

O Ίκερ Λεκουόνα ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Βαλένθια, σε μια διαδικασία που διεξήχθη υπό την παρουσία της βροχής.

Η δράση στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς για το MotoGP ξεκίνησε με τον Ίκερ Λεκουόνα να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στο FP1 στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Η βροχή ξεκίνησε να πέφτει λίγα λεπτά πριν την έναρξη της διαδικασίας και όσο περνούσε η ώρα η έντασή της άρχισε να αυξάνεται.

Κατά τη διάρκεια του 45λεπτου, είδαμε αρκετούς αναβάτες να έχουν πτώση, συμπεριλαμβανομένων των δύο εργοστασιακών αναβατών της Ducati. Η βροχή επίσης ανέδειξε τις μοτοσικλέτες που είναι ιδιαίτερα δυνατές στις συνθήκες αυτές, ενώ άλλες όπως αυτή της Yamaha δυσκολεύεται αρκετά με την πρόσφυση κυρίως του πίσω ελαστικού.

Με εξαιρετικό ρυθμό, ο Ίκερ Λεκουόνα της Tech3 KTM ολοκλήρωσε ως ο ταχύτερος αναβάτης του FP1 με το 1:40.569. O χρόνος του ήρθε στο τέλος της διαδικασίας και άφησε στη 2η θέση τον Τζακ Μίλερ της Ducati για μόλις 0,155 δευτ. Πίσω τους βρέθηκε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την εργοστασιακή KTM, με τον Πορτογάλο να ψάχνει ένα δυνατό αποτέλεσμα να κλείσει τη σεζόν.

It wasn't plain sailing, but @LecuonaIker ends the morning on top! #ValenciaGP pic.twitter.com/EnnWCbbp5X