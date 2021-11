Έξαλλοι οι οδηγοί της F1 με τα επικίνδυνα κερμπ

Μετά τον τραυματισμό δύο συναδέλφων τους, οι οδηγοί της Formula 1 εναντιώθηκαν στα υπερυψωμένα κερμπ που έχουν εγκατασταθεί στις πίστες.

Στο πλαίσιο του GP ΗΠΑ, η Άμπι Ίτον που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα W Series και ο Κρίστιαν Βίερ που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα F4 υπέστησαν κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Αυτό προήλθε από άτσαλο πάτημα πάνω από τα κερμπ, που οδήγησε τα μονοθέσιά τους να σηκωθούν στιγμιαία στον αέρα. Τα ατυχήματα των παραπάνω οδηγών, σε συνδυασμό με άλλα που έγιναν στην πίστα Circuit of the Americas και τα παράπονα των οδηγών, οδήγησαν στην αφαίρεση ορισμένων κερμπ στην έξοδο της στροφής 2.

Το γεγονός αυτό, οδήγησε στον εκνευρισμό του Φερνάντο Αλόνσο που είδε τον Κίμι Ράικονεν να πατά εκτός πίστας για να τον περάσει, έχοντας έντονο διάλογο με τους μηχανικούς του.

Η Ένωση των Οδηγών της Formula 1, GPDA, με επικεφαλής τους Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin και Τζορτζ Ράσελ της Williams, θέλουν τα λεγόμενα “sausage kerbs” να απαγορευθούν από τις πίστες.

Ο Φέτελ δήλωσε σχετικά. «Το θέμα είναι πως πρέπει να απομακρύνουμε αυτά τα “sausage kerbs” από τις πίστες, διότι είχαμε δύο αχρείαστους τραυματισμούς. Θα προτιμούσα να έχουμε ατελείωτες συζητήσεις για τα όρια πίστας που τη μια φορά είσαι δυσαρεστημένος και την άλλη χαρούμενος. Πιστεύω πως μπορούμε να βρούμε λύσεις. Το κύριο μέλημά μας είναι να βρούμε λύσεις για τους τραυματισμούς στην πλάτη, με μια να είναι να απαγορέψουμε τα κερμπ που το προκαλούν», ήταν τα λόγια του 4 φορές Πρωταθλητή στο motorsport.com.

Από τη μεριά του, ο Ράσελ επιβεβαίωσε πως η Ένωση των Οδηγών της Formula 1 πιέζει για την απομάκρυνση των επικίνδυνων κερμπ. «Είναι κάτι που η Formula 1 και η FIA πρέπει να λύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι είδαμε ακόμα ένα τρομακτικό ατύχημα στη Formula Regional στη Μόντσα. Είναι κάτι που εμείς ως GPDA πιέζουμε σκληρά. Δεν ξέρω τους ακριβής τραυματισμούς που είχαν οι οδηγοί, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε τραυματισμούς στην πλάτη. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τέλειο κόσμο, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Τα κερμπ έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέπουν την παραβίαση των ορίων πίστας, αλλά αν το κόστος είναι οι τραυματισμοί των οδηγών, τότε αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να υπάρξει λύση, όχι συμβιβασμός σε αυτό».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Formula 3 στη Μόντσα το 2020, ο Αυστραλός οδηγός, Άλεξ Περόνι, είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στη στροφή Αλμπορέτο, με το μονοθέσιό του να απογειώνεται. Ευτυχώς για τον ίδιο, το Halo τον έσωσε από πιθανούς σοβαρότατους τραυματισμούς.

Δείτε το απίστευτο ατύχημά του στο παρακάτω βίντεο.

Alex Peroni walked away from this shocking crash in F3 at Monza, but the outside kerb at Parabolica is sure to draw scrutiny from F1. pic.twitter.com/TqG33h76aM