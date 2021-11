MotoGP Algarve: Μια όμορφη απογευματινή βόλτα για τον Μπανάια

Ο Πέκο Μπανάια κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία στο Πορτιμάο – Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών η Ducati.

Η δεύτερη φετινή επίσκεψη του MotoGP στο Πορτιμάο είχε πολύ διαφορετική εξέλιξη από την πρώτη. Αυτήν τη φορά ο Πέκο Μπανάια της Ducati διέλυσε τον ανταγωνισμό και πήρε μια από τις ευκολότερες νίκες στην καριέρα του. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ζοάν Μιρ με τη Suzuki, στην καλύτερη εμφάνισή του εδώ και πολλούς μήνες. Για την 3η θέση του βάθρου δόθηκε μεγάλη μάχη, στην οποία επικράτησε ο Τζακ Μίλερ με την άλλη εργοστασιακή Ducati, ο οποίος στο τέλος πέρασε τον Άλεξ Μάρκεθ με τη Honda. Ο Κουαρταραρό είχε πτώση.

Ο αγώνας διακόπηκε δύο γύρους πριν από το τέλος, μετά τη σύγκρουση ανάμεσα σε Λεκουόνα και Ολιβέιρα, που έστειλε τους δύο αναβάτες στην αμμοπαγίδα. Και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους και δεν έδειξαν να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Καθώς είχε συμπληρωθεί το 75% του αγώνα, τα αποτελέσματα κηρύχθηκαν τελικά και ο αγώνας ολοκληρώθηκε.

RED FLAG



Race stopped due to an incident between @_moliveira88 and @LecuonaIker. Final results based on standings as of Lap 23#AlgarveGP pic.twitter.com/7gk4d05FOK — MotoGP™ (@MotoGP) November 7, 2021

Εκκίνηση

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μίλερ πετάχτηκε μπροστά αλλά στην πρώτη στροφή ο Μπανάια τον πέρασε από την εσωτερική για να πάρει την πρωτοπορία. Ο Μαρτίν πέρασε προσωρινά τον Μιρ αλλά ο αναβάτης της Suzuki αμέσως τον ξαναπέρασε. Λίγο αργότερα πέρασε και τον Μίλερ, για να ανέβει στην 2η θέση. Ο Κουαρταραρό δεν έκανε καλή εκκίνηση και έπεσε 9ος, αλλά γρήγορα άρχισε να κερδίζει θέσεις και ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην 6η θέση.

Οι δύο πρώτοι άρχισαν να ξεφεύγουν από τους υπόλοιπους στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, με τον Μπανάια μπροστά και τον Μιρ να τον ακολουθεί από κοντά, ενώ ο Μίλερ στην 3η θέση δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Την ίδια στιγμή ο Κουαρταραρό δεν έδειχνε να μπορεί να περάσει τους Μαρτίν και Άλεξ Μάρκεθ και να ξεκολλήσει από την 6η θέση.

«Χαιρέτησε» ο Μπανάια

Η μάχη για την πρώτη θέση δεν κράτησε πολύ καθώς ο Πέκο Μπανάια είχε το ρυθμό που χρειαζόταν για να ξεφύγει από τον Μιρ και να ανοίξει τη διαφορά στο 1,5 δευτερόλεπτο. Μάχη όμως προέκυψε για την 3η θέση και μάλιστα ανάμεσα σε αναπάντεχους αντιπάλους. Ο Άλεξ Μάρκεθ της LCR Honda για αρκετούς γύρους έμεινε κολλημένος πίσω από τον Τζακ Μίλερ και κάποια στιγμή βρήκε την ευκαιρία να τον περάσει και να βρεθεί σε θέση βάθρου.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό από την άλλη αντιμετώπιζε προβλήματα. Προσπαθούσε να περάσει τον Μαρτίν αλλά η ταχύτητα της Ducati το έκανε πολύ δύσκολο. Ο Γάλλος συνέχιζε να πιέζει αλλά ένα έντονο γλίστρημα τον έκανε να χάσει χρόνο και άλλη μία θέση, καθώς είδε τον Ζοάν Ζαρκό να τον περνάει και να τον ρίχνει στην 7η.

Μια άνετη νίκη

Ο Πέκο Μπανάια συνέχιζε να αυξάνει τη διαφορά και δεν απειλήθηκε καθόλου μέχρι το τέλος, για να πάρει μιαν εύκολη, όπως εξελίχθηκε, νίκη. Ο Ζοάν Μιρ αρκέστηκε στη 2η θέση, η οποία επίσης ήρθε σχετικά εύκολα, όταν απαλλάχθηκε από τον ταχύτατο Άλεξ Μάρκεθ. Ο μικρότερος από τους αδελφούς Μάρκεθ διεκδίκησε με ένταση την 3η θέση, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον Τζακ Μίλερ στους τελευταίους γύρους. Τελικά υπέκυψε στην πίεση του Αυστραλού και έμεινε στην 4η θέση. Στις επόμενες θέσεις ακολούθησαν οι Ζαρκό, Πολ Εσπαργκαρό, Μαρτίν, Ρινς και Μπαστιανίνι.

First DNF of the season for the World Champion!!! @FabioQ20's crash has big implications for the Teams and Constructors titles! #AlgarveGP pic.twitter.com/0WfgIyNfrW — MotoGP™ (@MotoGP) November 7, 2021

Ο αγώνας του Φάμπιο Κουαρταραρό δεν πήγαινε πολύ καλά και καταστράφηκε ολοκληρωτικά 5 γύρους πριν από το τέλος, όταν ο Γάλλος της Yamaha έπεσε και εγκατέλειψε για πρώτη φορά φέτος.

O αγώνας ολοκληρώθηκε δύο γύρους πριν από το τέλος, όταν διακόπηκε με κόκκινη σημαία μετά τη σύγκρουση ανάμεσα στους Ίκερ Λεκουόνα και Μιγκέλ Ολιβέιρα, αμφότερων της ΚΤΜ.

Τα αποτελέσματα στο Πορτιμάο στέφουν Πρωταθλήτρια Κατασκευαστών για το 2021 την Ducati, που διατήρησε τον τίτλο της.

Αποτελέσματα GP Algarve