H Volkswagen θα αποκαλύψει το ID.5 GTX στις 3 Νοεμβρίου (vid)

Η Volkswagen μας προετοιμάζει για την επίσημη παρουσίαση του αμιγώς ηλεκτρικού crossover της ID.5 GTX, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου.

Η Volkswagen είναι έτοιμη για την αποκάλυψη του νέου ID.5 GTX, δίνοντας μας μια πρώτη γεύση για το επερχόμενο μοντέλο. Με ένα teaser βίντεο στο twitter, τονίζει τις γραμμές του αμιγώς ηλεκτρικού crossover, κρατώντας τις πιο σημαντικές πληροφορίες του προς ώρας μυστικές.

Η γερμανική φίρμα θα ακολουθήσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του ID.4 GTX, όμως οι διαφορές στο νέο ID.5 GTX θα είναι παραπάνω από εμφανείς. Το προφίλ του θα είναι σπορ, με επιθετικά χαρακτηριστικά, ενώ θα διαθέτει και ένα μικρό πίσω σπόιλερ.

Το μόνο που έχει επιβεβαιώσει η Volkswagen είναι πως το ID.5 GTX θα φορά έναν διπλό ηλεκτροκινητήρα που θα δίνει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, προσφέροντας αυτονομία για 497 χλμ. Αν κρίνουμε από τις ομοιότητες με το ID.4 GTX, αναμένεται να αποδίδει κοντά στους 220 kW ή 300 ίππους, φτάνοντας τα 180 χλμ/ώρα τελικής ταχύτητας.

Δείτε το teaser βίντεο του επερχόμενου Volkswagen ID.5 GTX που θα παρουσιαστεί στις 3 Νοεμβρίου.

Soon you can explore the dynamic form of our #VWID5GTX !



Its flowing coupé design and its aerodynamic roofline exude pure elegance, while the low gravity centre of our powerful #EV ensures a strong hold on the road.



Don’t miss the world premiere on Nov 3rd! pic.twitter.com/vR9rOx3dii