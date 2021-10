Άσχημο ατύχημα για τον Λασκαράτο στο ELMS – Βγήκε δίχως πρόβλημα από το αυτοκίνητο (vid)

O Ανδρέας Λασκαράτος είχε ένα τρομακτικό ατύχημα στον αγώνα του ELMS στην Πορτογαλία, δίχως όμως να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Το φινάλε του European Le Mans Series για το 2021 είχε μια αναπάντεχη εξέλιξη, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο είχαμε ένα μεγάλο ατύχημα. Ο Μέμο Ρόχας στο #30 LMP2 της Duqueine, είδε το πίσω αριστερό ελαστικό του να φεύγει από το αγωνιστικό στην ταχύτατη έξοδο από την τελευταία στροφή.

Το LMP2 του Ρόχας έκανε αρκετές περιστροφές στην ευθεία, με τον οδηγό να προσπαθεί να αποφύγει τις μπαριέρες. Πίσω του ακολουθούσαν οι δύο Έλληνες οδηγοί, Άλεξ Φοντάνα και Ανδρέας Λασκαράτος. Ο Φοντάνα τελευταία στιγμή κατάφερε να αποφύγει το #30, όμως όχι ο Λασκαράτος.

Βλέποντας το αγωνιστικό να έρχεται κατά πάνω του, ο Έλληνας οδηγός προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά βρέθηκε κατά μέτωπο με την είσοδο του pit-lane. Δίχως να μπορεί να αντιδράσει περεταίρω, συγκρούστηκε δυνατά με τον τοίχο, και το LMP3 αγωνιστικό του διαλύθηκε, αφήνοντας πολλά θραύσματα στην πίστα. Ο Λασκαράτος βγήκε ασφαλής από το LMP3 και επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας δίχως κάποιο τραυματισμό.

Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα δύο αγωνιστικά και να καθαριστεί η πίστα. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον αγώνα του ELMS από την πίστα του Πορτιμάο σε ζωντανή μετάδοση εδώ.

Δείτε το βίντεο με τη δυνατή σύγκρουση του Ανδρέα Λασκαράτου.

"It just caught me by surprise. I feel like it's my fault."@a_laskaratos reacts following his scary crash minutes ago.#ELMS #4HPortimao pic.twitter.com/vp7pKKJT9R