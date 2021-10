MotoGP Εμίλια-Ρομάνια FP2: H απάντηση του Μίλερ

O Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος στο FP2 του Μιζάνο, με τη βροχή να επηρεάζει και αυτήν τη διαδικασία και τον Κουαρταραρό να μένει εκτός 10άδας.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Μιζάνο, με τον Τζακ Μίλερ να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Εμίλια-Ρομάνια. Παρά το γεγονός πως δεν έβρεξε στη διαδικασία, η πίστα δεν στέγνωσε ποτέ, με τους αναβάτες να χρησιμοποιούν τα βρόχινα ελαστικά. Μέχρι το τέλος του FP2 μάλιστα, ο ήλιος είχε κάνει την εμφάνισή του και οι οδηγοί πάλεψαν για έναν ανταγωνιστικό χρόνο.

Ο Τζακ Μίλερ με την εργοστασιακή Ducati έγραψε την ταχύτερη επίδοση της ημέρας στο 1:41.305, βελτιώνοντας τον ταχύτερο χρόνο του πρωινού σκέλους. Όπως έκανε ο Ζοάν Ζαρκό στο FP1, έτσι και στο FP2 o Αυστραλός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Γάλλος της Pramac Ducati, βελτιώνοντας ελάχιστα τον πρωινό του χρόνο, με την GP21 να δείχνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Στην 3η θέση της διαδικασίας βρέθηκε Αλέις Εσπαργκαρό με την Aprilia, κάνοντας την έκπληξη στα τελευταία λεπτά.

