MotoGP Εμίλια-Ρομάνια FP1: Εντυπωσιακός ο Ζαρκό σε βρόχινες συνθήκες

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν με διαφορά ο ταχύτερος αναβάτης στις βρόχινες συνθήκες της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μιζάνο.

Το κρίσιμο αγωνιστικό τριήμερο του GP Εμίλια-Ρομάνια ξεκίνησε με τη βροχή να κυριαρχεί στο FP1 και τον Ζοάν Ζαρκό να είναι ο ταχύτερος αναβάτης μετά τα πρώτα 45 λεπτά. H ένταση της βροχόπτωσης ήταν έντονη στο πρώτο μέρος της διαδικασίας, όμως όσο περνούσε η ώρα, οι αναβάτες βγαίνανε να πάρουν μια πρώτη αίσθηση.

Η πρόβλεψη κάνει λόγο για άστατες καιρικές συνθήκες καθ’όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου και γι’αυτό το λόγο οι ομάδες ήθελαν πολλά δεδομένα. Μάλιστα, εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως οι μοτοσικλέτες είχαν αρκετή πρόσφυση δεδομένου των συνθηκών. Οι πτώσεις ήταν επίσης κάτι το σπάνιο, με τον Πέκο Μπανάια της Ducati να έχει μόνο πτώση στα τελευταία λεπτά.

Όμως ο ταχύτερος και πιο άνετος όλων ήταν ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati, γράφοντας ένα ταχύτατο πέρασμα στο 1:42.374. Ο χρόνος του ήρθε στο τέλος της διαδικασίας, όμως ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος όλων. Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, ο Μάρκ Μάρκεθ της Honda ανέβηκε στη 2η θέση της κατάταξης με το 1:43.791. Στην 3η θέση και 0,2 δευτ. πίσω του βρέθηκε ο Τζακ Μίλερ με την εργοστασιακή Ducati, με τον Αυστραλό να είναι ιδιαίτερα γρήγορος από την αρχή του FP1.

