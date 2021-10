Πυρετώδεις εργασίες για το παρθενικό GP Σαουδικής Αραβίας (vid)

To πρώτο GP Σαουδικής Αραβίας πλησιάζει, με τους διοργανωτές να συνεχίζουν ολημερίς τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της πίστας, έχοντας ως μεγάλο αντίπαλο το χρόνο.

Μόλις 49 ημέρες απέμειναν για να δούμε το πρώτο GP Σαουδικής Αραβίας στο 2021, με την πίστα της Τζέντα να έχει μπει στην τελική φάση εργασιών. Οι διοργανωτές δημοσίευσαν νέες φωτογραφίες από την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας την ετοιμότητά τους.

Η πίστα έχει μήκος 6.175 χλμ και αποτελείται από 27 στροφές συνολικά. Αναμένεται να είναι το γρηγορότερο σιρκουί πόλης στο καλεντάρι της Formula 1, με τους οδηγούς να αγγίζουν τα 322 χλμ/ώρα.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 3-5 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθεί υπό το φως των προβολέων. Η πίστα της Τζέντα είναι προσωρινή, καθώς από το 2023 ο αγώνας θα διεξαχθεί σε νέα υπερσύγχρονη πίστα που είναι ήδη υπό κατασκευή. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 20:30 ώρα Ελλάδος.

