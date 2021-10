Κυνηγώντας μία Jaguar στην πρεμιέρα του 007 (pics & vid)

Ένας Ιαγουάρος γυρίζει τους δρόμους του Λονδίνου σε ένα κυνηγητό εμπνευσμένο από την πολυαναμενόμενη ταινία

Μετά από την απρόσμενα μεγάλη αναμονή λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, η νέα ταινία του θρυλικού ήρωα της Μεγάλης Οθόνης, «Τζέιμς Μποντ», είναι στους κινηματογράφους. Και όπως κάθε φιλμ της σειράς, έχει μέσα του πολύ αυτοκίνητο, με τη Jaguar να είναι μία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που συμμετέχουν σε αυτό.

Όμως η εμβληματική μάρκα δεν περιορίστηκε εκεί – δημιούργησε το δικό της video προώθησης της XF Saloon, με… εσάνς 007, σκηνές δράσεις στην αγγλική πρωτεύουσα και τελικό προορισμό τον κινηματογράφο!

Αστέρια κάθε είδους

Εκτός από το συγκεκριμένο μοντέλο που είναι μία XF R-Dynamic HSE σε χρώμα Santorini Black, στο συναρπαστικό video συμπρωταγωνιστούν ο οδηγός της Jaguar Racing στη Formula E, Μιτς Έβανς, καθώς και η αθλήτρια του παρκούρ, Λιν Γιούνγκ.

Πως προκύπτει το κυνηγητό μπροστά από σημεία ορόσημα του Λονδίνου όπως η Τάουερ Μπριτζ και το δημαρχείο της πόλης; Ο Έβανς, οδηγός με άδεια να καρφώνει το δεξί πόδι στο πάτωμα όταν βρίσκεται στα σιρκουί, ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της ταινίας « No Time To Die». Ενώ επιβιβάζεται στην αγαπημένη του Jaguar, του πέφτουν οι προσκλήσεις για την προβολή.





Τις εντοπίζει η… περαστική Γιούνγκ και αποφασίζει να κάνει το καλό και να τις επιστρέψει στον κάτοχό τους. Βέβαια ακόμα και σε συνθήκες κίνησης στους δρόμους της εν λόγω μεγαλούπολης, το να νικήσεις με τα πόδια ένα πολυτελές θηρίο 300 αλόγων, δεν είναι εύκολο.

Ιαγουάροι του σήμερα και του χθες

Όσο για τα κερασάκια στην τούρτα, τα εκπαιδευμένα μάτια ίσως εντοπίσουν και παλαιότερα μοντέλα της Jaguar, που εμφανίζονται στο video και έχουν πρωταγωνιστήσει σε παλαιότερες ταινίες του 007, όπως η C-X75 από το «Spectre» (2015) και η XKR Convertible από το «Die Another Day» (2002).

Περισσότερα στο video που ακολουθεί…







Image copyright: Jaguar XF saloon during rehearsals on set of NTTD. © 2021 Danjaq, LLC and MGM. All Rights Reserved