MotoGP Αγίου Μαρίνου FP2: Ο Ζαρκό ταχύτερος στο βρεγμένο Μιζάνο

Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών που σημαδεύτηκε από την έντονη βροχόπτωση και την άσχημη πτώση του Ίκερ Λεκουόνα στο τέλος της διαδικασίας.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Μιζάνο, όπου ο Ζοάν Ζαρκό πήρε την 1η θέση στο FP2 σε βρόχινες συνθήκες. H κατάσταση της πίστας ήταν όπως την αφήσαμε στο τέλος του FP1, κάτι που σημαίνει πως αύριο οι αναβάτες θα πιέσουν στο όριο στο FP3 ώστε να πάρουν την απευθείας πρόκριση στο Q2.

O καιρός θα παίξει το ρόλο του, καθώς οι προβλέψεις ως τώρα μόνο ακριβείς δεν έχουν αποδειχθεί. Όμως εάν βρέχει, τότε το πλεονέκτημα είναι με την ομάδα της Ducati. Η μοναδική τρομακτική στιγμή της ημέρας ήταν όταν ο Ίκερ Λεκουόνα είχε άσχημη πτώση στο δεύτερο μισό της διαδικασίας στις στροφές 1 και 2, όμως όπως φαίνεται δεν είχε σοβαρό τραυματισμό.

Horrible highside for @LecuonaIker!



