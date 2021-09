Σαρώνει ο Ροβάνπερα το πρωί της 3ης ημέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις (pics & vid)

Ο Κάλε Ροβάνπερα με το Toyota Yaris κέρδισε και τις τέσσερις ΕΔ του πρωινού σκέλους και έχει φτιάξει διαφορά ασφαλείας – Μεγάλη μάχη για τη 2η θέση.

Η 3η ημέρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, είναι η μεγαλύτερη του αγώνα και συνήθως εκείνη που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το νικητή. Το πρωινό σκέλος περιλάμβανε τέσσερις Ειδικές Διαδρομές, σε ποικιλία εδαφών, που όμως όλες είχαν ένα κοινό σημείο: τις κέρδισε ο Κάλε Ροβάνπερα. Ο νεαρός Φινλανδός της Toyota για άλλη μία ημέρα ήταν ταχύτατος πίσω από το τιμόνι του Yaris και δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον ανταγωνισμό. Βρίσκεται ήδη 39,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον δεύτερο και πλέον έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τον αγώνα.

Για τη δεύτερη θέση όμως συνεχίζεται η πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο πρωταθλητές. Ο Οτ Τάνακ της Hyundai την κρατάει μέχρι αυτό το σημείο, ωστόσο έχει σε πολύ κοντινή απόσταση πίσω του τον Σεμπαστιέν Οζιέ της Toyota. Στις πρώτες ΕΔ της ημέρας ο Τάνακ κινήθηκε γρηγορότερα, ωστόσο στις δύο τελευταίες ΕΔ, και περισσότερο στη 10η ΕΔ στο Ελευθεροχώρι 1, ο Οζιέ «μάζεψε» τη διαφορά και πλησίασε πολύ.

Ο Ντάνι Σόρντο με το Hyundai κάνει ένα σχετικά μοναχικό αγώνα στην 4η θέση, καθώς ούτε απειλεί ούτε απειλείται από το δίδυμο της M-Sport Ford. Οι Φουρμό και Γκρίνσμιθ που ακολουθούν στην 5η και 5η θέση αντίστοιχα έχουν τη δική τους μάχη, με 15,3 δευτερόλεπτα να τους χωρίζουν.

Οι Λάμπρος Αθανασούλας – Νίκος Ζακχαίος και σήμερα αντιμετώπισαν προβλήματα με το μπροστινό σύστημα του Hyundai i20 και έχασαν πάρα πολύ χρόνο μέσα στις ΕΔ. Παρόλα αυτά συνεχίζουν την προσπάθειά τους στον αγώνα.

Η τελευταία ΕΔ πριν από το Service Park διακόπηκε και μετά ακυρώθηκε λόγω της παρουσίας του κόσμου, που έκανε τη συνέχισή της ανασφαλή. Ο τελευταίος που πήρε χρόνο πριν από την ακύρωση ήταν ο Ροβάνπερα.

Απομένουν δύο ακόμα Ειδικές Διαδρομές για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της ημέρας, που είναι το δεύτερο πέρασμα από την Παύλιανη (24,25 χλμ) και το Ελευθεροχώρι (18,14 χλμ).

Rally organisers have cancelled SS10 on spectator safety grounds. @KalleRovanpera was the last driver to complete. The following drivers will be awarded notional times. The stage will be repeated again at 1808 local time for SS12.#AcropolisRally | @AcropolisRally | #WRC