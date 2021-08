GP Βελγίου FP2: Οριακά ταχύτερος ο Φερστάπεν με έξοδο στο τέλος

O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος στην επεισοδιακή δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, λίγα χιλιοστά μπροστά από τις Mercedes, ενώ τόσο ο Ολλανδός όσο και ο Σάρλ Λεκλέρ είχαν έξοδο και επαφή με τα προστατευτικά ελαστικά.

Η δράση για το GP Βελγίου συνεχίστηκε στη θρυλική πίστα του Σπα, με τον Μαξ Φερστάπεν να κυριαρχεί. H 60λεπτη διαδικασία ξεκίνησε με την πίστα βρεγμένη, έπειτα από έντονη βροχόπτωση. Όμως οι συνθήκες άλλαξαν γρήγορα, ο ήλιος έκανε την εμφάνισή του και στέγνωσε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Στο δεύτερο μισό της διαδικασίας όμως είχαμε δύο φορές την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, κάτι το οποίο εμπόδισε τις ομάδες να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους.

Η πρώτη κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της με 17 λεπτά να απομένουν στο ρολόι, όταν ο Σάρλ Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο στη στροφή 6. Ο Μονεγάσκος είχε επαφή με τα προστατευτικά ελαστικά και διέλυσε το εμπρός μέρος της Ferrari του.

