24 Ώρες Λε Μαν: Προβλήματα για Toyota, φωτιά στη μάχη Ferrari-Corvette

Έπειτα από 20 ώρες, ο θρυλικός αγώνας του Λε Μαν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, έχοντας αρχίσει να σχηματίζει την τελική μορφή του.

To πρωί της Κυριακής έφερε αρκετές αλλαγές και εξελίξεις, οι οποίες δεν μετουσιώθηκαν ακόμα σε αλλαγές στην κατάταξη. Όμως θέτουν τις βάσεις για ένα συναρπαστικό φινάλε στον αγώνα, ο οποίος όπως πάντα είναι απρόβλεπτος. Και στις 4 κατηγορίες βλέπουμε μάχες και δράμα, κάτι το οποίο αναμένεται να κρατήσει ως το τέλος του αγώνα.

Hypercars at Le Mans - a new dawn has arrived! #LeMans24 #GoHyper #ToyotaGAZOORacing

Το μεγαλύτερο δράμα το είδαμε στη Hypercar με τη Toyota να προκαλεί πανικό στους οπαδούς της. Τα δύο της αγωνιστικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την αντλία καυσίμου και να αναγκάζονται να μπαίνουν νωρίτερα για ανεφοδιασμό. Το #8 GR010 Hybrid σταμάτησε στην άκρη της πίστας, χάνοντας πάνω από ένα λεπτό από το #7 που κρατιέται στην κορυφή προς ώρας.

Η #52 Ferrari είδε το εμπρός δεξί ελαστικό να εκρήγνυται στην ευθεία προς τη στροφή «Ινδιανάπολις», έπειτα από ένα έντονο μπλοκάρισμα στη στροφή Μουλσάν. Η πίστα γέμισε με θραύσματα και η Slow Zone εμφανίστηκε για λίγη ώρα. Από τον αγώνα εγκατέλειψαν η #72 Porsche 911 RSR της Hub Auto που είχε κατακτήσει την pole position στην κατηγορία της GTE-Pro. Το #82 Oreca 07 της Risi Competizione εγκατέλειψε επίσης τον αγώνα, ενώ τόσο το #388 της Rinaldi Racing, αλλά και το #24 της PR1/Mathiasen βρίσκονται εδώ και ώρα στο γκαράζ για επισκευές.

Όπως συμβαίνει από την αρχή του αγώνα, το #7 Toyota GR010 Hybrid προηγείται στην κατηγορία Hypercar έπειτα από 20 ώρες αγώνα,με τους Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ βρίσκονται πλέον 4 ώρες μακριά από τη νίκη. Η διαφορά τους από το #8 είναι 2,5 λεπτά και ακολουθούν μια συντηρητική τακτική έως το τέλος του αγώνα.

Η μεγάλη μάχη είναι για την 3η θέση ανάμεσα στην Alpine με το #36 και την Glickenhaus με το #708. Τα δύο αγωνιστικά είχαν διαφορά μικρότερη από 50 δευτερόλεπτα, η οποία αυξομειώνεται, ανάλογα την κίνηση στην πίστα. Το αμερικανικό αγωνιστικό έχει καλύτερη διαχείριση καυσίμου, όμως στο τελευταίο pit-stop υπο καθεστώς πράσινης σημαίας έχασε 2 λεπτά στα pit. Η αξιοπιστία των αγωνιστικών είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και καλύτερη από το αναμενόμενο, με τις 4 πρώτες θέσεις στην κατάταξη να αποτελούνται αποκλειστικά από Hypercar.

Το #709 Glickenhaus βρίσκεται ακόμα στην 7η θέση γενικής κατάταξης και κυνηγά ακόμα και την 5η θέση, πίσω από το #708.

