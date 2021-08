24 Ώρες Λε Μαν: Παίρνει τον έλεγχο το #7 Toyota, περνάνε στην αντεπίθεση Glickenhaus και Corvette

Το δεύτερο μισό των 24 Ωρών του Λε Μαν ολοκληρώθηκε με αλλαγές, αλλά όχι τεράστιες ανατροπές, με το σκοτάδι να δίνει τη θέση του στο φως της ημέρας.

To πρωινό σκέλος του αγώνα ήταν ακόμα πιο ήρεμο από το τρίτο τετράωρο, καθώς δεν είχαμε κάποια σημαντική διακοπή, όμως προβλήματα χτύπησαν αρκετές ομάδες και ορισμένους πρωταγωνιστές. Η περίοδος που ο ήλιος ανατέλει είναι από τις αγαπημένες των οδηγών και χαρακτηρίζεται ως «Happy Hour». Στο διάστημα αυτό η πίστα είναι στην καλύτερη κατάστασή της από πλευράς πρόσφυσης και ένα μεγάλο μέρος των αγωνιστικών σημειώνει τα ταχύτερα περάσματά του.

H #52 Ferrari 488 GTE αντιμετώπισε προβλήματα με τα φρένα και αυτό επέφερε ζημιά στους δύο άξονες. Ως αποτέλεσμα ξόδεψε πολύ χρόνο στο γκαράζ και πλέον βρίσκεται 12 γύρους μακριά από την κορυφή στην κατηγορία της GTE-Pro.

Επιπλέον, το #22 Oreca 07 της United Autosports αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα και από την 3η θέση έπεσε στην 49η γενικής και τελευταία στην LMP2. Ο αγώνας της ομάδας καταστράφηκε και όπως όλα δείχνουν θα χάσει πολύτιμο έδαφος στο πρωτάθλημα.

Από τον αγώνα εγκατέλειψε τις τελευταίες 4 ώρες η #56 Porsche της Team Project 1 στην κατηγορία της GTE-Am. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει με τον κινητήρα το #49 Oreca της Hugh Class Racing και την τελευταία ώρα βρίσκεται στο γκαράζ για επισκευές.

Αλλαγή ισορροπιών και η αντεπίθεση της Glickenhaus

Στην κατηγορία Hypercar προηγείται το #7 Toyota GR010 Hybrid των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ έναντι του #8 Toyota των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Καζούκι Νακατζίμα και Σεμπαστιέν Μπουέμι. Τα δεδομένα ανάμεσα στα δύο αγωνιστικά άλλαζαν συνεχώς.

Αρχικά το #7 είχε έξοδο στη στροφή «Ινδιανάπολις», δίχως όμως να έχει επαφή με μπαριέρες, αλλά έχασε σημαντικό έδαφος έναντι του #8. Όντας σε διαφορετική στρατηγική είχε πέσει μάλιστα και στη 2η θέση της κατάταξης. Η ζυγαριά όμως έγειρε και πάλι υπέρ του #7 πληρώματος όταν το #8 αποκόμισε ζημιά στο εμπρός μέρος, χάνοντας λίγη από την αεροδυναμική του απόδοση. Ως αποτέλεσμα η διαφορά άνοιξε στο ένα λεπτό μέχρι να αντικαταστήσει η ομάδα τη μάσκα του αγωνιστικού στο pit-stop και στο τέλος της 16ης ώρας φιγουράρει στα δευτερόλεπτα.

Πίσω τους, η μάχη για την 3η θέση εξελίσσεται σε θρίλερ, με την Glickenhaus Racing να απειλεί για το βάθρο. Το #708 αγωνιστικό της αμερικανικής ομάδας μείωσε τη διαφορά στα 40 δευτ. από το 1 λεπτό και 10 δευτ. που ήταν νωρίτερα και έχει καλύτερο ρυθμό προς ώρας από το #36 Alpine LMP1 που κατέχει τη θέση αυτή. Η διαφορά όμως από τα Toyota είναι στους 4 γύρους.

Το δεύτερο Glickenhaus έχει σημειώσει πρόοδο και βρίσκεται στην 7η θέση γενικής κατάταξης.

Στην LMP2, η Team WRT διατηρεί τα ηνία στον αγώνα, με το #31 Oreca των Ρόμπιν Φρίντς, Φρεντ Χάμπσμπουργκ και Σάρλ Μιλέσι να έχει διαφορά 30 δευτ. από το δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας το #41. Στην 3η θέση βρίσκεται πλέον η Jota Sport με το #28 Oreca και δίνει έντονη μάχη με το #65 της Panis Racing.

Τα δύο αγωνιστικά βρίσκονται μαζί στην πίστα σε απόσταση 2 δευτ. με τη Jota να έχει κάνει εντυπωσιακή ανάκαμψη, ανακτώντας πάνω από ένα γύρο στις τελευταίες 5 ώρες.

Κονταρομαχία Ferrari - Corvette Racing

Στην GTE-Pro, η μάχη συνεχίζεται ανάμεσα στη Ferrari και τη Corvette Racing. Οι δύο ομάδες έχουν από ένα αγωνιστικό πλέον στη μάχη, αλλά το προβάδισμα παραμένει υπέρ των Ιταλών. Εκτός από θέση στην πίστα, έχουν και πλεονέκτημα στο πόσο αργά σταματούν στην ώρα για ανεφοδιασμό, κάτι το οποίο θα λειτουργήσει υπέρ τους στο τέλος του αγώνα.

Η #51 Ferrari 488 GTE των Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Κόμο Λέντογκαρ προηγούνται κατά 17 δευτ. από τη #63 Corvette C8.R των Τζόρνταν Τέιλορ, Νίκι Κάτσμπουργκ και Αντόνιο Γκαρσία. Στην 3η θέση στην κατηγορία είναι η #92 Porsche 911 RSR, η οποία δεν έχει καταφέρει να μειώσει τη διαφορά κάτω από 2 λεπτά.

Η #91 Porsche βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ η #72 Porsche κλείνει την πρώτη 5άδα. Η #52 Ferrari και η #64 Corvette συνεχίζουν τον αγώνα παρά τα προβλήματα, όμως είναι πάνω από 10 γύρους πίσω στην κατάταξη.

Στην κατηγορία της GTE-Am είχαμε δράμα στα τελευταία λεπτά της 16ης ώρας. Η #83 Ferrari της Af-Corse που προηγείται στον αγώνα έχοντας ένα άνετο προβάδισμα, δέχθηκε ποινή διέλευσης από το pit-lane για παραβίαση ορίου ταχύτητας στο προηγούμενο pit-stop και η διαφορά από τη #33 Aston Martin της TF Sport μειώθηκες στα 2 λεπτά. Στην 3η θέση στην κατηγορία συνεχίζει να βρίσκεται η #80 Ferrari της Iron Lynx, όμως δεν απειλεί προς ώρας τους δύο πρώτους.

H κατάταξη ανά κατηγορία μετά από 16 Ώρες