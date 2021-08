24 Ώρες Λε Μαν: Διατηρεί ασφαλές προβάδισμα η Toyota στα μισά του δρόμου

Τα πνεύματα ηρέμησαν στις 24 Ώρες του Λε Μαν, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του αγώνα, με τις μάχες να συνεχίζουν να μένονται.

H δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στο «Σιρκουί του Σάρτ» και πλέον έχουμε φτάσει στο μέσον του αγώνα. Οι πρώτες και ανατρεπτικές ώρες μοιάζουν λες και πραγματοποιήθηκαν πριν μήνες, ενώ το δεύτερο 4ωρο ήταν γεμάτο ανατροπές, συγκρούσεις και δράμα. Το τρίτο τετράωρο στο Λε Μαν ήταν λιγότερο ανατρεπτικό, με τις εξελίξεις να τρέχουν.

Από τον αγώνα αποχαιρετήσαμε 5 ακόμα αγωνιστικά με τα δύο εξ αυτών να προκαλούν Slow Zone. Τα αγωνιστικά αυτά ήταν: #25 της G-Drive από την LMP2, #55 της Spirit of Race, #66 της JMW Motorsport και #57 της Kessel Racing, όλα από την κατηγορία GTE-Am, ενώ το #79 της Weathertech Racing από την GTE-Pro μας αποχαιρέτησε επίσης.

Η βροχή δεν ξαναέκανε την εμφάνισή της, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για καθαρούς ουρανούς έως το τέλος του αγώνα. Η πίστα ήταν σε κακή κατάσταση, με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς, κάτι το οποίο προκάλεσε απώλεια πρόσφυσης για πολλά αγωνιστικά, με πολλούς οδηγούς να έχουν μικρές εξόδους.

Στην κατηγορία Hypercar, τα δύο Toyota GR010 Hybrid συνεχίζουν να προηγούνται στον αγώνα με τη μεταξύ τους διαφορά να κυμαίνεται μεταξύ 20 δευτ. και 1 λεπτού και 25 δευτ. ανάλογα με το που βρίσκονται στην πίστα και με πόσα καύσιμα. Η μάχη είναι ανοικτή ακόμα μεταξύ τους και όλα δείχνουν πως θα κριθούν σε απόλυτη ταχύτητα. Το #7 των Μάικ Κόνγουεϊ, Καμούι Κομπαγιάσι και Χοσέ Μαρία Λόπεζ είναι στην 1η θέση, ενώ το #8 των Καζούκι Νακατζίμα, Σεμπαστιέν Μπουέμι και Μπρέντον Χάρτλεϊ ακολουθεί.

Το #36 της Alpine το είχαμε αφήσει στην 5η θέση και ένα λεπτό πίσω από το βάθρο. Μέσα σε 4 ώρες κατάφερε η ομάδα να επιστρέψει σε θέση βάθρου και να διαμορφώσει μια διαφορά μεγαλύτερη από ένα λεπτό από το #708 Glickenhaus που έχει σταθεροποιηθεί στην 4η θέση στην κατηγορία και στη γενική κατάταξη. Μάλιστα, τα δύο αγωνιστικά έδωσαν εξαιρετική μάχη για πολλούς γύρους, με το προσπέρασμα να έρχεται με εντυπωσιακό τρόπο από τους Γάλλους.

Το #709 Glickenhaus συνεχίζει σε υποτονικό ρυθμό και βρίσκεται στην 11η θέση γενικής κατάταξης.

