24 Ώρες Λε Μαν QP: Ταχύτερη η Toyota, ρεκόρ πίστας η Ferrari στην GTE

Η Toyota ολοκλήρωσε ταχύτερη στην πρώτη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών για τις 24 Ώρες του Λε Μαν, με τη μάχη για πρόκριση στη Hyperpole της Πέμπτης να είναι εντυπωσιακή.

Η δράση ξεκίνησε για τα καλά στο Σιρκουί του Σάρτ, με τα 62 αγωνιστικά να ξεχύνονται στην πίστα για τις κατατακτήριες δοκιμές. Η διαδικασία αυτή ήταν ύψιστης σημασίας καθώς τα 6 ταχύτερα αγωνιστικά ανά κατηγορία προκρίνονται στη διαδικασία της Hyperpole της Πέμπτης, όπου θα κριθεί η pole position για τον αγώνα.

Στην 60λεπτη διαδικασία είδαμε εντυπωσιακά περάσματα με την κίνηση να παίζει μεγάλο ρόλο για ορισμένους οδηγούς. Μάλιστα, είδαμε δύο φορές την «Αργή Ζώνη» να υφίσταται σε ορισμένα σημεία της πίστας, επηρεάζοντας τις προσπάθειες των ομάδων.

The qualifying session is now open!

