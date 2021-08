Πανευτυχής ο Βαλεντίνο Ρόσι ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας (pics)

Με ανακοίνωση στους social λογαριασμούς του ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP Βαλεντίνο Ρόσι, επιβεβαίωσε τον ερχομό της κόρης του.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέοντας, ο "γιατρός" Βαλεντίνο Ρόσι μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του στα social media το γεγονός ότι θα γίνει πατέρας, καθώς η σύντροφός του Φραντσέσκο Σοφία Νοβέλο είναι έγκυος και περιμένει κοριτσάκι.



Ο δημοφιλής αναβάτης της ομάδας Yamaha - Petronas SRT ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός με το μοναδικό, χιουμοριστικό, θεατρικό τρόπο για τον οποίο έγινε λαοφιλής, κατά τη διάρκεια των νικών του. Δημοσίευσε ένα φωτογραφικό ενσταντανέ στο οποίο εμφανίζεται ντυμένος γιατρός, ο οποίος μετά από εξέταση, αποφαίνεται ότι η Σοφία Νοβέλο είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl pic.twitter.com/SkEysK7NUX