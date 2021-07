20.000 μοτοσικλετιστές μαζεύτηκαν στη Γερμανία για να χαροποιήσουν ένα 6χρονο άρρωστο αγόρι (vid)

Ένας 6χρονος στη Γερμανία με καρκίνο σε τελικό στάδιο αγαπάει τις μοτοσικλέτες και είδε χιλιάδες από αυτές να περνούν έξω από το σπίτι του

Ο 6χρονος Κίλιαν ζει στην πόλη Rhauderfehn, που βρίσκεται στην Κάτω Σαξονία και πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο. Ο μικρός αγαπάει πολύ τις μοτοσικλέτες -και κυρίως τον ήχο τους- και οι γονείς του έκαναν μια δημοσίευση στο twitter, ζητώντας από τους ντόπιους μοτοσικλετιστές να περάσουν μπροστά από το σπίτι τους για να χαρεί λίγο ο μικρός ασθενής. Με αυτό, οι γονείς του Κίλιαν περίμεναν να μαζευτούν 20-30 μοτοσικλέτες, σίγουρα όμως δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που ακολούθησε.

Είναι γνωστό, όμως ότι οι μοτοσικλετιστική κοινότητα έχει αρκετά ισχυρούς δεσμούς και πολύ γρήγορα η κινητοποίηση ήταν τεράστια. Με σύνθημα «Krach für Kilian», που σημαίνει «Θόρυβος για τον Κίλιαν» μοτοσικλετιστικές λέσχες από όλη τη Γερμανία, αλλά και από άλλες χώρες, γρήγορα οργανώθηκαν και μαζεύτηκαν στο Rhauderfehn. Εκεί, με τη βοήθεια μάλιστα της τοπικής αστυνομίας, που συμμετείχε ενεργά, άρχισαν να περνούν κατά ομάδες μπροστά από το σπίτι του μικρού άτυχου αγοριού,

Οι εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό των μοτοσικλετών που συγκεντρώθηκαν ποικίλουν, ωστόσο ήταν πάνω από 15.000, με το γερμανικό RTL να αναφέρει ότι ήταν περίπου 20.000. Σίγουρα ήταν πολύ, πολύ περισσότεροι από τους 30 που περίμεναν οι γονείς του Κίλιαν όταν έγραψαν εκείνο το tweet.

In Germany, a 6-year old boy who loved motorcycles was diagnosed with cancer.



His family posted online asking if anyone could ride their motorbike past their home, to cheer him up. They thought 20 or 30 people would come.



Nearly 15,000 bikers showed up.



