Εκτός έδρας νίκες για Πανόραμα και Πυλαία στην Α1 χάντμπολ γυναικών
Με εκτός έδρας νίκες από το Πανόραμα και την Πυλαία συνεχίστηκε την Κυριακή (15/11) η 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.
Το Πανόραμα νίκησε τον Αθηναϊκό με 32-27 στον Βύρωνα και με το 4ο δίποντο στο πρωτάθλημα ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Τη 2η νίκη του πανηγύρισε η ομάδα της Πυλαίας, επικρατώντας του ουραγού Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων με 31-23 στο Καματερό και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Τα στοιχεία των αγώνων
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία 23-31
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 3-5, 5-9, 7-13, 11-14, 12-18 (ημχ.), 13-21, 14-22, 17-25, 19-27, 21-27, 23-31.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μουλιάτος): Διακογιάννη 8, Αθανασιάδη Μαρία, Παράσχη, Παπουτσιδάκη 1, Πανταζή 1, Κουφοπούλου, Καψάλη, Χίντρι 1, Σα Πεσόα 3, Χατζηαργυρού, Ανεστάκη, Αγγελοπούλου 9, Στελλάτου, Ζούλου, Αθανασιάδη Μάρθα.
ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Οικονόμου): Μιχαηλίδου, Τσιρώνη 1, Μήγγα, Ντούροβιτς, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 2, Κυριακίδου, Κωστοπούλου 6, Τσιαμούρα 11, Νικολάου 5, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς 3, Παπακοσμά, Μάστακα 3.
Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Αντάλης, Δίλεπτα:7-4., Πέναλτι:2/3-5/6.
Αθηναϊκός- ΑΕΠ Πανόραμα 27-32
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-4, 7-7, 8-10, 11-13, 14-16 (ημχ.), 15-19, 17-22, 19-24, 23-27, 25-28, 27-32.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βαρελτζής): Μουτεμέκα, Σουκακουέξε, Χατζηλιάδου, Γιούρισιτς 1, Σαββαλάκη Αθ., Σίλβα 1, Κουκλοτίδου 10, Βέτκοβα 1, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ.., Νούσια 5, Κορκολή 2, Μαρούλη, Κουλούρη 7, Εσφιντβαγιάνι.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Καραγκιοζόπουλος): Μάντιτς, Χατζηπαρασίδου 6, Αργυροπούλου 5, Λιούκα 4, Τσαουσίδου, Κουκμίση 6, Γιαννοπούλου, Χριστοφόρις 3, Χατζοπούλου, Κουρτίδη, Πιπελίδου, Ιντζίδου, Χριστοδουλίδου 2, Δαφλίδου, Παπαδοπούλου Γ. 3, Παπαδοπούλου Αγ.3.
Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Τσάμος, Κόκκινες: 38:31 Χριστοφόρις (τρία δίλεπτα), 46:29 Αργυροπούλου (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:7-8, Πέναλτι:3/4-4/4.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
- Αθηναϊκός-Πανόραμα 27-32
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία 23-31
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
- 18:00 Άρτας, Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- 17:30 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Νέα Ιωνία
Βαθμολογία
- 1.ΠΑΟΚ 13
- 2.Νέα Ιωνία 12
- 3.ΑΕΚ 9
- 4.Πανόραμα 8
- 5.Αναγέννηση Άρτας 7
- 6.ΓΑΣ Καματερού 7
- 7.Αθηναϊκός 4
- 8.Πυλαία 4
- 9.Προσοτσάνη 2
- 10.Λεωνίδας 0
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