Το Πανόραμα και η Πυλαία πέτυχαν εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, το πανόραμα στην 7η αγωνιστική.

Με εκτός έδρας νίκες από το Πανόραμα και την Πυλαία συνεχίστηκε την Κυριακή (15/11) η 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Το Πανόραμα νίκησε τον Αθηναϊκό με 32-27 στον Βύρωνα και με το 4ο δίποντο στο πρωτάθλημα ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Τη 2η νίκη του πανηγύρισε η ομάδα της Πυλαίας, επικρατώντας του ουραγού Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων με 31-23 στο Καματερό και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Τα στοιχεία των αγώνων

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία 23-31

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 3-5, 5-9, 7-13, 11-14, 12-18 (ημχ.), 13-21, 14-22, 17-25, 19-27, 21-27, 23-31.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μουλιάτος): Διακογιάννη 8, Αθανασιάδη Μαρία, Παράσχη, Παπουτσιδάκη 1, Πανταζή 1, Κουφοπούλου, Καψάλη, Χίντρι 1, Σα Πεσόα 3, Χατζηαργυρού, Ανεστάκη, Αγγελοπούλου 9, Στελλάτου, Ζούλου, Αθανασιάδη Μάρθα.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Οικονόμου): Μιχαηλίδου, Τσιρώνη 1, Μήγγα, Ντούροβιτς, Θεοδοσοπούλου, Σπυριδοπούλου 2, Κυριακίδου, Κωστοπούλου 6, Τσιαμούρα 11, Νικολάου 5, Τσιγαρίδα, Λιούμπιτς 3, Παπακοσμά, Μάστακα 3.

Διαιτητές: Νιντερέγγερ- Παπαδημητρίου, Παρατηρητής: Αντάλης, Δίλεπτα:7-4., Πέναλτι:2/3-5/6.

Αθηναϊκός- ΑΕΠ Πανόραμα 27-32

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 5-4, 7-7, 8-10, 11-13, 14-16 (ημχ.), 15-19, 17-22, 19-24, 23-27, 25-28, 27-32.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βαρελτζής): Μουτεμέκα, Σουκακουέξε, Χατζηλιάδου, Γιούρισιτς 1, Σαββαλάκη Αθ., Σίλβα 1, Κουκλοτίδου 10, Βέτκοβα 1, Βορβολάκου, Σαββαλάκη Δ.., Νούσια 5, Κορκολή 2, Μαρούλη, Κουλούρη 7, Εσφιντβαγιάνι.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Καραγκιοζόπουλος): Μάντιτς, Χατζηπαρασίδου 6, Αργυροπούλου 5, Λιούκα 4, Τσαουσίδου, Κουκμίση 6, Γιαννοπούλου, Χριστοφόρις 3, Χατζοπούλου, Κουρτίδη, Πιπελίδου, Ιντζίδου, Χριστοδουλίδου 2, Δαφλίδου, Παπαδοπούλου Γ. 3, Παπαδοπούλου Αγ.3.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητής: Τσάμος, Κόκκινες: 38:31 Χριστοφόρις (τρία δίλεπτα), 46:29 Αργυροπούλου (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:7-8, Πέναλτι:3/4-4/4.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Αθηναϊκός-Πανόραμα 27-32

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πυλαία 23-31

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

18:00 Άρτας, Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

17:30 Προσοτσάνης, Προσοτσάνη-Νέα Ιωνία

Βαθμολογία