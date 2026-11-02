Νέα Ιωνία-ΑΕΚ 29-17: Πολλά λάθη και βαριά ήττα για τις «κιτρινόμαυρες»
Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Νέα Ιωνία με 29-17, καθώς τα πολλά της λάθη και η συγκέντρωση που της έλειπε, της στοίχησε πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια. Από την άλλη μεριά, η Νέα Ιωνία πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη, με την οποία πατάει σταθερά μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.
Ο αγώνας ξεκίνησε εξ αρχής στραβά για την ΑΕΚ που ήταν πολύ ασταθής στην άμυνα και η Νέα Ιωνία βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση. Η ομάδα του Χάλκίδη ήταν άκρως συγκεντρωμένη και πήγε στα αποδυτήρια στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με προβάδισμα 14-11.
Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ δεν διατήρησε κοντά τη διαφορά των γκολ και η Νεά Ιωνία ανέβασε απότομα τους ρυθμούς της. Μέχρι το 45ο λεπτό, η Νέα Ιωνία άνοιξε το σκορ σε 22-14 και το παιχνίδι έμοιαζε να έχει ήδη τελειώσει. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε άμυνα και επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε με το ευρύ 29-17.
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-3, 8-4, 10-6, 11-8, 14-11 (ημ.), 17-12, 19-12, 22-14, 24-15, 25-16, 29-17.
Νέα Ιωνία (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ. 1, Ποπ, Κόστα 1, Ταβάρες 5, Πολικάρπο 3, Καραμάνου, Μπούζερς 4, Κολλύρη, Γάσπαρη, Κατσίκα, Λίμα, Κεπεσίδου Ν. 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 6, Νταβίντοβιτς, Στουγιαννίδου 4.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς 2, Αμβροσιάδου 1, Ρεσέντε, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 4, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 1, Μανιά, Μακρή, Φέρμο, Νούκοβιτς, Ανδρέου, Γκονζάλβες, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 4.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
- Προσοτσάνη-Καματερό 28-30
- ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 35-22
- Αναγέννηση Άρτας- Πυλαία 35-28
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πανόραμα 26-32
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
- Νέα Ιωνία- ΑΕΚ 29-17
Βαθμολογία
- 1.Νέα Ιωνία 10
- 2.ΠΑΟΚ 9
- 3.ΑΕΚ 7
- 4.Αναγέννηση Άρτας 7
- 5.Πανόραμα 6
- 6.ΓΑΣ Καματερού 5
- 7.Αθηναϊκός 4
- 8.Προσοτσάνη 2
- 9.Πυλαία 0
- 10.Λεωνίδας 0
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