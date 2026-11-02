Η ΑΕΚ έκανε πολλά λάθη, δεν είχε την εικόνα των προηγούμενων αγώνων και υπέστη βαριά ήττα από τη Νέα Ιωνία, η οποία είναι πλέον μόνη στη κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Νέα Ιωνία με 29-17, καθώς τα πολλά της λάθη και η συγκέντρωση που της έλειπε, της στοίχησε πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια. Από την άλλη μεριά, η Νέα Ιωνία πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη, με την οποία πατάει σταθερά μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Ο αγώνας ξεκίνησε εξ αρχής στραβά για την ΑΕΚ που ήταν πολύ ασταθής στην άμυνα και η Νέα Ιωνία βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση. Η ομάδα του Χάλκίδη ήταν άκρως συγκεντρωμένη και πήγε στα αποδυτήρια στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με προβάδισμα 14-11.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ δεν διατήρησε κοντά τη διαφορά των γκολ και η Νεά Ιωνία ανέβασε απότομα τους ρυθμούς της. Μέχρι το 45ο λεπτό, η Νέα Ιωνία άνοιξε το σκορ σε 22-14 και το παιχνίδι έμοιαζε να έχει ήδη τελειώσει. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε άμυνα και επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε με το ευρύ 29-17.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-3, 8-4, 10-6, 11-8, 14-11 (ημ.), 17-12, 19-12, 22-14, 24-15, 25-16, 29-17.

Νέα Ιωνία (Χαλκίδης): Κεπεσίδου Μ. 1, Ποπ, Κόστα 1, Ταβάρες 5, Πολικάρπο 3, Καραμάνου, Μπούζερς 4, Κολλύρη, Γάσπαρη, Κατσίκα, Λίμα, Κεπεσίδου Ν. 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 6, Νταβίντοβιτς, Στουγιαννίδου 4.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Τσέκλιτς 2, Αμβροσιάδου 1, Ρεσέντε, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 4, Παϊζίνιο 3, Φράγκου 1, Μανιά, Μακρή, Φέρμο, Νούκοβιτς, Ανδρέου, Γκονζάλβες, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Μονίκ 4.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Προσοτσάνη-Καματερό 28-30

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 35-22

Αναγέννηση Άρτας- Πυλαία 35-28

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Πανόραμα 26-32

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Νέα Ιωνία- ΑΕΚ 29-17

Βαθμολογία