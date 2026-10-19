Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Αθηναϊκό, που υπέταξε τον Λεωνίδα, ενώ ισόπαλη έληξε η μάχη του Καματερού με την Αναγέννηση Άρτας σε αγώνα με φινάλε-θρίλερ.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Λεωνίδα Αγ. Αναργύρων με 33-19 παίρνοντας τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Ισόπαλη 29-29 έληξε η μάχη του Καματερού με την Αναγέννηση Άρτας μετά από φινάλε-θρίλερ στην αναμέτρηση, για την 4η αγωνιστική της Α1 Χάντμπολ Γυναικών.

Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 33-19

Ο Αθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο μπήκε δυναμικά και προηγήθηκε, με τον Λεωνίδα να αντιδρά και να μένει κοντά στο σκορ. Ο Αθηναϊκός πήγε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με το εύθραυστο προβάδισμα 13-12. Στο δεύτερο μέρος, η γηπεδούχος όμάδα ανέβασε κατακόρυφα του ρυθμούς τους και ξέφυγε από τον Λεωνίδα ανεβάζοντας σταδιακά τη διαφορά στο σκορ. Ο Λεωνίδας, ανήμπορος να αντιδράσει καθώς δεν είχε λύσεις στην επίθεση, πέτυχε μόλις επτά γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα με 33-19 από τον αποφασισμένο, για να πάρει τη νίκη, Αθηναϊκό, με κορυφαία παίκτριά του την Γεωργία Κουλούρη, που πέτυχε 13 γκολ.

Πεντάλεπτα: 2-0, 3-3, 6-4, 8-6, 8-6, 10-9, 13-12 (ημχ.), 16-13, 20-14, 24-15, 27-18, 30-19, 33-19.

Αθηναϊκός (Βαρελτζής): Μουτεμέκα, Σουκακουέξε 4, Χατζηλιάδου 2, Γιούρισιτς 5, Σαββαλάκη, Σίλβα, Κουκλοτίδου 4, Βέτκοβα 2, Βορβολάκου, Σαββαλάκη, Νούσια 1, Κορκολή 2, Μαρούλη, Κουλούρη 13, Αφσάριμ

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Κουτρούλης): Διακογιάννη 1, Αθανασιάδη, Παράσχη, Παπουτσιδάκη, Πανταζή 2, Κουφοπούλου 2, Ράλλη, Καψάλη, Χίντρι 2, Σα Πεσόα 7, Ανεστάκη 5, Αγγελοπούλου, Στελλάτου, Ζούλου, Αθανασιάδη

Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 8/9-4/4

Καματερό-Αναγέννηση Άρτας 29-29

Η Αναγέννηση πάτησε καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και πήρε προβάδισμα με 2-4, με το Καματερό να αντιδρά και να περνάει μπροστά με 15-11 (20΄). Μπορεί η ομάδα της Άρτας να ισορρόπησε ξανά τον αγώνα, αλλά το Καματερό πήγε στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 18-16. Στο δεύτερο μισό, το παιχνίδι συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με την γηπεδούχο ομάδα να είναι μπροστά με μόλις ένα γκολ στο 45ο λεπτό. Εκεί, η ομάδα της Σαϊντοβα βρήκε παλμό και ανέτρεψε το σκορ, καθώς βρέθηκε μέχρι τα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα με 29-27. Στο σημείο αυτό, το καματερό αρχικά μείωσε σε 29-28 στο 57:40, και μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης βρήκε το χρυσό γκολ της ισοφάρισης σε 29-29. Μεγάλη πρωταγωνίστρια του Καματερού δεν είναι άλλη από την Σοφία Κοτρώτσιου, η οποία μπορεί να πέτυχε μόλις τρία γκολ αλλά ήταν εκείνη που με δύο δικά της τέρματα στα τελευταία λεπτά χάρισε το βαθμό στην ομάδα της.

Πεντάλεπτα: 2-4, 6-6, 10-9, 15-11, 16-16, 18-16 (ημχ.), 21-19, 23-21 ,25-24, 26-27, 27-28, 29-29.

Καματερό (Δανήλος): Μ.Βασιλείου, Ναντότσι 3, Χριστοπούλου 4, Κοτρώτσιου 3, Λουριδα, Ζετς, Μπανάση 5, Ψαριώτη 1, Νίνου, Αν.Βασιλείου 9, Πατρώνη 1, Ταρρού, Λουρεντζάκη, Σακελλαρίου, Ντρνιτς 3, Μάμαλη.

Αναγέννηση Άρτας (Σαϊντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Χρηστούλη, Γκόλετς 11, Κοντράκινα 3, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου, Μερκούρη, Γκολούμπεβα 9, Μπίνα, Κουλ, Μπίκοβα 4, Κρασιλνίκοβα 6, Εροκόνα 1, Νικιτίνα 5.

Δίλεπτα: 5-6, Πέναλτι: 4/6-0/0.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (4η αγωνιστική)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Πυλαία-Νέα Ιωνία 16-26

Πανόραμα-Προσοτσάνη 35-20

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καματερό-Αναγέννηση Άρτας 29-29

Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 33-19

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

17:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βαθμολογία

1.Νέα Ιωνία 8

2.ΠΑΟΚ 6*

3.ΑΕΚ 6*

4.Αναγέννηση Άρτας 5

5.Πανόραμα 4

6.Αθηναϊκός 4

7.Προσοτσάνη 2

8.Καματερό 3

9.Πυλαία 0

10.Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0

*Με αγώνα λιγότερο