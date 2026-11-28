Ο Διομήδης και η Δράμα πήραν σημαντικές νίκες, ο Άρης καθάρισε τη ΧΑΝΘ και πήρε βαθμολογική ανάσα, ενώ ο Ιωνικός ΝΦ απέδρασε από τη Νάουσα για την 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Ο Διομήδης Άργους νίκησε με πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο των Αθηναϊκό 41-32, η Δράμα πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη με 36-31 επί του Κιλκίς, ο Ιωνικός απέδρασε απο την Νάουσα επικρατώντας του Ζαφειράκη 26-25 και ο Άρης Νίκαιας πήρε βαθμολογική ανάσα με τη νίκη του κόντρα στη τελευταία ΧΑΝΘ με 31-29, για την 10η αγωνιστική της Handball Premier.

Δράμα - Κιλκίς 36-31

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά στην αναμέτρηση και με πολύ καλό επιθετικά ρυθμό βρέθηκαν ισόπαλες με 8-8. Το Κιλκίς πήρε προβάδισμα ενός γκολ αλλά η Δράμα αντέδρασε και ανέτρεψε το σκορ 10-9. Το Κιλκίς βρήκε λύσεις και γύρισε το σκορ σε 12-11. Η Δράμα άλλαξε και πάλι τον πρωτοπόρο του αγώνα και προηγήθηκε με 15-14, ενώ πήρε προβάδισμα στο ημίχρονο με 21-20.

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα, Η Δράμα ανοιξε τη διαφορά στο 24-21, με το Κιλκίς να μειώνει σε 24-23 άμεσα. Το Κιλκίς ισοφάρισε σε 26-26, αλλά η Δράμα δεν άφησε πολλά περιθώρια και πήρε πάλι κεφάλι στο σκορ με 28-26. Η διαφορά αυξήθηκε στο 52' με το 31-27, και τελικά η Δράμα πήρε τη νίκη με 36-31.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-7, 11-10, 12-13, 17-16, 21-20 (ημχ), 24-21, 25-25, 27-26, 30-27, 32-29, 36-31

Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Λογοθέτης, Χαϊτίδης 9, Μποσκουψίου, Λατσάκου, Χόρβατ 8, Αθανασιάδης 9, Μανωλούδης 4, Ταπάντζης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 4, Κουτουλογένης 1, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης 1, Χρηστίδης.

Κιλκίς (Γεωργιάδης): Κέφαλος, Λούκατς 3, Ρέντα 6, Αμπντεραούφ 5, Μπουτκάρης 4, Δάϊος, Βλαχόπουλος, Χανιώτης, Χαριζόπουλος, Σκαρπάρης, Μαντάς 6, Ντανουλέτ, Παπαγιάννης 7, Μεσάζα, Προβατάς.



Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/5-1/2

Διομήδης Άργους - Αθηναϊκός 41-32

Ο Διομήδης ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 10-8, με τον Αθηναϊκό να ισοφαρίζει άμεσα σε 10-10. Ο Αθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέτρεψε το σκορ σε 13-11. Η διαφορά έφτασε ακόμα και στα τρια γκολ με το σκορ στο 16-13, όμως ο Διομήδης αντέδρασε και έφερε το ματς στα ίσα σε 16-16. Ο Αθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο ημίχρονο με 18-17.

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ο Αθηναϊκός αύξησε την απόσταση με το 22-19, αλλά ο Διομήδης βρήκε παλμό και ισοφάρισε ξανά, κάνοντας και την ανατροπή με 24-23. Με τον αγώνα ισόπαλο 27-27, ο Διομήδης πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 31-27 ασκώντας πίεση στον Αθηναϊκό. Η διαφορά άρχισε να αυξάνεται περεταίρω μέχρι που η ομάδα του Άργους πήρε σπουδαία νίκη με 41-32.

Τα πεντάλεπτα: 5-3, 7-6, 10-10, 11-13, 13-16, 17-18 (ημχ.), 20-22, 24-24, 28-27, 34-28, 38-30, 41-32.

Διομήδης Άργους (Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Ρουσσόπουλος 1, Μπαρόσο 1, Μαρίνος 2, Μπάρος 2, Ασβεστάς 1, Χατζηκωνσταντίνου, Μπατίστα 1, Περίν 13, Ξύγκος, Καμπάτσε 4, Χατζίδης 3, Μπουνάμπ, Ορφανός, Αμπντέλ , Βούλγαρης 11.

Αθηναϊκός (Στραβομύτης): Παντελάκης, Μπεχάρι, Κραουνάκης 2, Παπαδόπουλος 1, Νικολίνταης, Γερουλάνος 15, Αντωνιάδης, Ζαρίκος 3, Κιούσης 7, Μακρόγλου, Σότο, Σπύρου, Τσιώκος, Λόλας 4.

Κόκκινη: 43’05’’ Κιούσης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:7-4, Πέναλτι:5/7-5/5.

Ζαφειράκης - Ιωνικός ΝΦ 25-26

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, ο Ιωνικός μπήκε με πολύ καλό ρυθμό και μπήκε μπροστά με 4-1. Ο Ζαφειράκης πίεσε και ισοφάρισε άμεσα σε 5-5. Ο Ιωνικός προηγήθηκε με 9-8 αλλά ο Ζαφειράκης αντέδρασε και ανέτρεψε το σκορ σε 11-9. Ο Ιωνικός πήρε νέο προβάδισμα και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 17-16.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζαφειράκης ανέτρεψε ξανά το σκορ σε 19-18 και έμεινε μπροστά μέχρι και στο 22-21. Στο σημείο αυτό, ο Ιωνικός έδειξε τα δόντια του και γύρισε το εις βάρος του σκορ σε 23-22. Με 5 λεπτά να μένουν στο ρολόι για τη λήξη του αγώνα, ο Ζαφειράκης βρέθηκε ξανά οδηγός της κούρσας με 24-23. Ο Ιωνικός όμως φάνηκε διψασμένος για τη νίκη και ανέτρεψε το σκορ σημειώνοντας το τελικό 26-25.

Tα πεντάλεπτα: 3-4, 6-6, 8-9, 11-10, 13-14, 16-17 (ημχ), 18-18, 19-18, 22-21, 22-23, 24-24, 25-26

Ζαφειράκης (Δεληγιάννης): Γιασίν 5, Τζάτσκας, Τσαγκεράς, Τσιγαρίδας 5, Θεοδωρόπουλος 7, Δούμος, Μπουμπουλέντρας, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 2, Μπόλας 3, Αποστολίδης, Σιγγιρίδης 3, Μπιτέρνας, Βαφείδης, Τσάτσας.

Ιωνικός ΝΦ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης 1, Αϊβαλιώτης 4, Ραράκος 7, Κοτζιάς, Συγγάρης, Ηλιόπουλος 5, Αθανασιάδης, Ρούσος 5, Αραπακόπουλος 1, Λιόλιος 2, Κολλύρης, Ζάρδας, Αναστασάκης.

Δίλεπτα: 1-4, Πέναλτι: 3/4-2/3

Άρης Νίκαιας - ΧΑΝΘ 31-29

Ο Άρης μπήκε με καλο ρυθμό στο παιχνίδι παίρνοντας προβάδισμα με 5-4 αλλά η ΧΑΝΘ ακολουθούσε μέχρι να κάνει την ανατροπή και να προηγηθεί με 10-8. Η ομάδα της Νίκαιας αντέδρασε και ανέτρεψε και πάλι το σκορ σε 13-12, για να παει στα αποδυτήρια στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου μπροστά με το 16-14.

Στο δεύτερο μέρος, ο Άρης άνοιξε τη διαφορά σε 20-17, με την ΧΑΝΘ να πλησιάζει ξανά σε 26-25. Ο Ιωνικός διαχειρίστηκε πολύ καλά το προβάδισμα του με την καλή του άμυνα και έφτασε στη πολυπόθητη νίκη που χρειαζόταν με 31-29.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-4, 7-8, 8-10, 13-12, 16-14 (ημχ.), 18-16, 20-17, 23-22, 26-25, 29-28, 31-29.

Άρης Νίκαιας (Αρβανίτης): Ανδριώτης, Πολυζωγόπουλος 2, Δούγιας 3, Βλάχος 3, Καραγιάννης 3, Βούλγαρης, Μελετάκος 9, Ρεπούλιας, Τσολάκης, Σφακιωτάκης 1, Μπάγιος 2, Ασβεστάς Γ., Ελοζιέουα 1, Βερτζώνης, Τόμσον 6, Τσαμούρης 1.

ΧΑΝΘ (Τούτσης): Σκούφας 7, Σαρηγιαννίδης, Σιώκας 2, Τσαγγαλής, Αγαθόνικος Αλ. 1, Αγαθόνικος Π. 2, Σαλτιέλ 7, Τσιόλας, Μπλατσιώτης, Παναγιωτίδης, Ζακί 2, Μαμούρης, Σιαράβας, Φωτιάδης, Δούκας 5, Κυριακίδης 3.

Κόκκινες: 52’19’’ Σφακιωτάκης (τρία δίλεπτα), 54’53΄΄ Αγαθόνικος Π. (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα:6-3, Πέναλτι:6/9-6/4.

Πράγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ 33-29

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Δράμα-Κιλκίς 36-31

Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός 41-32

Ζαφειράκης-Ιωνικός ΝΦ 25-26

Άρης Νικαίας-ΧΑΝΘ 31-29

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

17:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βαθμολογία