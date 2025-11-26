Τέσσερις ομάδες από τον 2ο γύρο έκλεισαν τα ζευγάρια στη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας στους άνδρες, το πρόγραμμα με θέα τα προημιτελικά.

Με τέσσερα παιχνίδια διεξήχθη την Τετάρτη (26/11) ο 2ος γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών και οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια της φάσης των «16», που έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου.

Την πρόκριση στη φάση των «16» πήραν η ΧΑΝΘ, ο Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων, ο Άρης Νίκαιας και ο Αερωπός Έδεσσας.

Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

ΧΑΝΘ - Αλέξανδρος Αξιούπολης 34-30

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- HC Σαλαμίνα 37-27

Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας 28-34

Πυλαία - Αερωπός Έδεσσας 21-32

Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου)