Kύπελλο Ελλάδας Χάντμπολ: Οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια στη φάση των «16» στους άνδρες
Τέσσερις ομάδες από τον 2ο γύρο έκλεισαν τα ζευγάρια στη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας στους άνδρες, το πρόγραμμα με θέα τα προημιτελικά.
Με τέσσερα παιχνίδια διεξήχθη την Τετάρτη (26/11) ο 2ος γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών και οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια της φάσης των «16», που έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 13-14 Δεκεμβρίου.
Την πρόκριση στη φάση των «16» πήραν η ΧΑΝΘ, ο Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων, ο Άρης Νίκαιας και ο Αερωπός Έδεσσας.
Τα αποτελέσματα του 2ου γύρου
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- ΧΑΝΘ - Αλέξανδρος Αξιούπολης 34-30
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- HC Σαλαμίνα 37-27
- Ασπίδα Αγ. Αναργύρων - Άρης Νικαίας 28-34
- Πυλαία - Αερωπός Έδεσσας 21-32
Φάση των «16» (13-14 Δεκεμβρίου)
- Ζαφειράκης Νάουσας - Ιωνικός ΝΦ
- Λεωνίδας Aγ. Αναργύρων - Δράμα
- Αθηναϊκός - ΓΑΣ Κιλκίς
- Άρης Νικαίας- ΠΑΟΚ
- Αερωπός Έδεσσας - ΧΑΝΘ
- Βριλήσσια - Διομήδης Άργους
- ΑΣΕ Δούκα- Ολυμπιακός
- ΑΕΚ -Φέρωνας Βέροιας
@Photo credits: INTIME, Κώστας Καρατζάς
