Μπούρσα - ΑΕΚ 35-29: Η πρόκριση έγινε περισσότερη δύσκολη στο EHF European Cup γυναικών
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που θα ήθελε στην Προύσα, ηττήθηκε από την Μπούρσα με 35-29 (ημ. 19-13) και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανατρέψει αυτό το σκορ στην Αθήνα το Σάββατο (15/11) και να περάσει στη φάση των «16» στο EHF European Cup γυναικών.
Η ΑΕΚ πετυχαίνοντας μόλις δύο γκολ μεταξύ του 15ου και του 25ου λεπτού βρέθηκε πίσω στο σκορ με 15-9 και 17-10, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 19-13.
Μετά το 34ο λεπτό (21-16) η ελληνική ομάδα μείωσε τη διαφορά, με σερί 3-0 πλησίασε στο 21-19 (37') και στο 23-21 (42').
Η Μπούρσα ξέφυγε πάλι με τέσσερα γκολ, 26-22 (45') και 27-23 (47') και με σερί 3-0 η τουρκική ομάδα το σκορ έγινε 30-24 (52').
Η γηπεδούχος συντήρησε το +6, κάνοντας το 34-28 και το 32-26 (56'), οι Ενρίκε και Σαρκιρή μείωσαν για την ΑΕΚ σε 32-28, η Μπούρσα με τρία αναπάντητα γκολ ξέφυγε με 35-28, με την Γκόμες Ντα Σίλβα στην εκπνοή να διαμορφώνει το τελικό 35-29.
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-8, 15-9, 17-10, 19-13 (ημ.), 21-17, 23-20, 26-22, 28-24, 31-26, 34-29.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε Γκόμεζ, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Κατσίκα 5, Παζίνιο 8, Σαρκιρή 2, Μανιά 3, Γκονσάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 2.
