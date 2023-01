Ο κύριος γύρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών άρχισε, με τις Ισπανία, Γαλλία και Σουηδία να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά.

Στην Κρακοβία και στο Γκέτεμποργκ, με τους δύο πρώτους ομίλους, άρχισε ο κύριος γύρος (main round) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών.

Σιγά σιγά οι τέσσερις πρώτες ομάδες ξεχωρίζουν για την πρόκριση στα προημιτελικά. Στον 1ο όμιλο οι Γαλλία και Ισπανία και στον 2ο η Σουηδία και Ισλανδία έχουν τον πρώτο λόγο.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης

(18/1)

A' Όμιλος (Κρακοβία)

Ιράν-Σλοβενία 21-38

Γαλλία-Μαυροβούνιο 35-24

Ισπανία-Πολωνία 27-23

🇫🇷 @FRAHandball were in safe hands tonight — those of the magnificent Vincent Gerard #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/wy7f1sGHIM