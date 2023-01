Παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ: Η Δανία άρχισε με 43 γκολ για τον 3ο σερί παγκόσμιο τίτλο

Η Δανία άρχισε εντυπωσιακά την προσπάιθειά της για τον τρίτο διαδοχικό τίτλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ, σπουδαία νίκη η Αίγυπτος επί της Κροατίας, τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής.

Με τον Μίκελ Χάνσεν να έχει 10 γκολ σε 11 προσπάθειες η Δανία νίκησε το Βέλγιο με 43-28 στο Μάλμε στην πρεμιέρα της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στην προσπάθεια για 3ο διαδοχικό παγκόσμιο πρωτάθλημα.



Στην 3η ημέρα της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Σουηδία και την Πολωνία, ξεχωρίζει η νίκη της Αιγύπτου επί της Κροατίας με 31-22 στο Γιόνκεπινγκ. Η Σερβία επικρατώντας της Αλγερίας με 36-27, ξεκίνησε με νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από 10 χρόνια.

Πρώτο παιχνίδι σε τελική φάση για την Ολλανδία και πρώτη νίκη, ενώ εντυπωσιακή αρχή έκανε και η Νορβηγία.

Τα αποτελέσμαρα της Παρασκευής (13/1)

5ος όμιλος (Κατοβίτσε)

Γερμανία- Κατάρ 31-27

Σερβία - Αλγερία 36-27

6ος όμιλος (Κρακοβία)

Αργεντινή - Ολλανδία 19-29

Νορβηγία - Βόρεια Μακεδονία 39-27

In some cases it doesn't take an expert to perceive the talent @SanderSagosen #POLSWE2023 #sticktogether @NORhandball pic.twitter.com/Eg1Y37V6qu

7ος όμιλος (Γιόνκεπινγκ)

Μαρόκο - ΗΠΑ 27-28

Αίγυπτος - Κροατία 31-22

A big save from Karim Hendawy on an open chance, as Egypt power to their first World Championship win ever against Croatia #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/kD1f8UKUsK