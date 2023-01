Η Γαλλία κέρδισε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος χάντμπολ την συνδιοργανώτρια Πολωνία και άρχισε με το δεξί την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Σπουδαία νίκη πέτυχε η Γαλλία, στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος χάντμπολ, που άρχισε χθες το βράδυ στα γήπεδα της Πολωνίας και της Σουηδίας.

Η κάτοχος του τίτλου αντιμετώπισε τους Πολωνούς σε ένα κατάμεστο από 11.000 θεατές, κλειστό του Κατοβίτσε και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 26-24, αρχίζοντας ιδανικά την προσπάθεια να διατηρήσει τα σκήπτρα στο παγκόσμιο χάντμπολ.

Παρά την έντονη πίεση των Πολωνών σε αγωνιστικό χώρο και κερκίδα, οι Γάλλοι έκλεισαν οριακά προηγούμενοι το σκορ (14-13) με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 17-17, με τους Σίκο και Μορίτο να σκοράρουν σχεδόν όλα τα τέρματα της ομάδας τους.

