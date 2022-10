Ενα γκολ που θα ζήλευε και ο…Ρομπέρτο Κάρλος, έβαλε ο Μιχαϊλο Μάρσενιτς στο European League στο χάντμπολ.

Ενα γκολ σπάνιας ομορφιάς έβαλε ένας Σέρβος παίκτης του χάντμπολ.

Ο λόγος για τον Μιχαϊλο Μάρσενιτς, ο οποίος στο ματς της ομάδας του (Φούσε Μπερλίν) κόντρα στον Μότορ για το European League, έβαλε ένα γκολ που θα ζήλευε και ο… Ρομπέρτο Κάρλος.

Την ώρα που ο αντίπαλος αμυντικός τον τραβάει από την φανέλα, αυτός πέφτει στο έδαφος, αλλά πέφτοντας πετάει την μπάλα παράλληλα με το τέρμα. Της δίνει όμως τέτοια φάλτσα που αλλάζει εντελώς πορεία και καταλήγει στα δίχτυα!

Best goal of the very first round of the season #ehfel



Mijajlo Marsenic | @FuechseBerlin

Kyillian Villeminot | @mhbofficiel

Daniel García | @CDBidasoaIrun

Tomislav Severec | @rk_nexe

??? pic.twitter.com/9ajz7qnzOU