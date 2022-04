H εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών θα επιστρέψει από το Άλμερε με δύο ήττες στο 40-11 για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2022

Όπως και στον αγώνα της Μ. Πέμπτης κόντρα στο Γερμανία, έτσι και τώρα η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών γνώρισε βαριά ήττα από τη γηπεδούχο Ολλανδία, στο Άλμερε, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον 3ο προκριματικό όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2022. Κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο αυτά το σκορ να είναι 40-11 σε βάρος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

