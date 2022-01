Εντυπωσιακό το πρώτο γκολ στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ ανάμεσα σε Σουηδία και Ισπανία.

Η κάτοχος του τίτλου Ισπανία και η πολυνίκης Σουηδία διεκδικούν στη Βουδαπέστη τον τίτλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών.

Το σκορ στον τελικό άνοιξε με μια οβίδα, η μπάλα έφυγε από το δεξί χέρι του Τζιμ Γκότφριντοσν με ταχύτητα 115,56 χλμ. την ώρα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να μη βλέπει καλά-καλά την πορεία της.

Why is @Gotte24 #ehfeuro2022 MVP, you ask? This is why!@hlandslaget pic.twitter.com/h9kn6mGFZ5