Συγκλονιστική Μπάιλς στην Γερουσία: «Το FBI έκλεισε τα μάτια στις πράξεις του Νάσαρ» (vids)

Η Σιμόν Μπάιλς και άλλες γυμνάστριες κατέθεσαν στη Γερουσία για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, κατηγορώντας το FBI για αποτυχία στην προσπάθεια να τις προστατέψει.

Ανατριχιαστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην δικαστική επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια της κατάθεσης της Σιμόν Μπάιλς, για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από τον Λάρι Νάσαρ.

Τέσσερις από τις 260 γυμνάστριες που έπεσαν θύμα του πρώην αρχίατρου της γυμναστικής ομοσπονδίας της χώρας, πήγαν και πάλι σε δικαστική αίθουσα, αυτή τη φορά στην Γερουσία, καθώς άνοιξε ο φάκελος της υπόθεσης για να διαπιστωθεί αν το FBI έχει ευθύνες για το γεγονός ότι δεν έδρασε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο Νάσαρ για μήνες να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τα θύματά του.

Η Μπάιλς όταν ανέβηκε στο βήμα συγκλόνισε με την κατάθεσή της και με δάκρυα στα μάτια δεν τα έβαλε μόνο με τον δράστη, αλλά και το FBI, το οποίο κατηγορεί για αμελή έρευνα, ενώ υπάρχουν υπονοούμενα για ενδεχόμενη συγκάλυψη στην υπόθεση.

«Για να είμαι σαφής, κατηγορώ τον Λάρι Νασάρ και επίσης κατηγορώ ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεψε και άφησε να διαιωνιστεί η συμπεριφορά του. Δεν θέλω άλλη νεαρή γυμνάστρια, ή αθλητής των Ολυμπιακών ή οποιοδήποτε άτομο να βιώσει τη φρίκη που εγώ και εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια και επαναλαμβανόμενα ως σήμερα μετά την κακοποίηση από τον Λάρι Νασάρ» ανέφερε αρχικά.

"To be clear, I blame Larry Nassar, and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse."



Simone Biles was among the gymnasts who testified at the Senate hearing on the FBI's mishandling of the Larry Nassar investigation



