Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η καθιστή διαμαρτυρία της Νέας Υόρκης και η πρώτη Ελληνίδα που κάλυψε την κλασική διαδρομή

Καθώς πλησιάζει η 8η Νοεμβρίου, η ημέρα διεξαγωγής του φετινού Αυθεντικού Μαραθωνίου, χιλιάδες αθλητές κι αθλήτριες ετοιμάζονται να διανύσουν τα 42.195 μέτρα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι γυναίκες πλέον απολαμβάνουν μια ισότιμη συμμετοχή, ωστόσο, η παρουσία τους στο αγώνισμα αυτό ήταν το αποτέλεσμα αγώνων που διήρκεσαν δεκαετίες ολόκληρες. Χαρακτηριστικό είναι το ότι η Ζωζώ Χριστοδούλου έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κάλυψε ανεπίσημα την κλασική διαδρομή το 1974, ενώ η πλήρης θεσμική αναγνώριση για τις γυναίκες έγινε στην χώρα μας το 1982.

Οι Ελληνίδες αθλήτριες άρχισαν να διεκδικούν μια θέση στον Αυθεντικό Μαραθώνιο με αφορμή μια σειρά γεγονότων που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη το 1972. Εκείνη τη χρονιά, ανάμεσα σε 272 δρομείς που δήλωσαν συμμετοχή, βρίσκονταν μόλις έξι γυναίκες. Μέχρι τότε, η Αθλητική Ένωση Ερασιτεχνών των ΗΠΑ απαγόρευε αυστηρά τη γυναικεία συμμετοχή, επικαλούμενη «επιστημονικές» μελέτες που υποστήριζαν ότι η καταπόνησή τους εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Η αντίληψη αυτή είχε ενισχυθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928, όταν ορισμένες κατέρρευσαν στον τερματισμό των 800 μέτρων κι έκτοτε αποκλείστηκαν όλες από τα αγωνίσματα άνω των 200 μέτρων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες!

Το 1972, ψηφίστηκε η περίφημη νομοθεσία «Title IX» στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απαγόρευε τις φυλετικές διακρίσεις στα εκπαιδευτικά και αθλητικά ιδρύματα. Τότε επετράπη μεν στις γυναίκες να βρεθούν στην ίδια γραμμή εκκίνησης στο Σέντραλ Παρκ, αλλά υποχρεώθηκαν να ξεκινήσουν τον αγώνα δέκα λεπτά νωρίτερα από τους άνδρες! Η δικαιολογία ήταν ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν πλεονέκτημα λόγω του ότι θα ακολουθούσαν τον ρυθμό των ανδρών και θα έτρεχαν πιο γρήγορα...

Πριν την έναρξη του αγώνα η Λιν Μπλάκστοουν, η Τζέιν Μούρκε, η Λιζ Φραντσεσκίνι, η Πατ Μπάρετ, η Νίνα Κούστσικ και η Κάθι Μίλερ δεν έτρεξαν. Αντίθετα, κάθισαν στη γραμμή της αφετηρίας πραγματοποιώντας μια σιωπηρή διαμαρτυρία που διήρκεσε ακριβώς δέκα λεπτά. Μόλις ακούστηκε το σύνθημα για την εκκίνηση των ανδρών, σηκώθηκαν και άρχισαν να τρέχουν μαζί τους. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες είχαν προσέλθει αποκλειστικά για να διαμαρτυρηθουν, η Νίνα Κούστσικ ολοκλήρωσε τον αγώνα κόβοντας πρώτη το νήμα με το 3:08:41, αν και ύστερα η Αθλητική Ένωση προσέθεσε εκδικητικά δέκα λεπτά στον χρόνο που σημείωσε.

Η φωτογραφία που έβγαλε τότε ο Πάτρικ Μπερνς για τους New York Times κατέγραψε αυτή ακριβώς τη στιγμή της διαμαρτυρίας κι έγινε πρωτοσέλιδο στον διεθνή Τύπο. Το 1973, η ίδια αθλήτρια μαζί με τους νομικούς της εκπροσώπους απείλησε με δικαστικές προσφυγές, αναγκάζοντας την Αθλητική Ένωση Ερασιτεχνών να καταργήσει οριστικά την πολιτική των ξεχωριστών εκκινήσεων για άνδρες και γυναίκες. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1980 για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε καμία επιστημονική ένδειξη περί επικινδυνότητας του μαραθωνίου για τις γυναίκες, προκειμένου να καμφθούν και οι τελευταίες αντιστάσεις και να συμπεριληφθεί το αγώνισμα αυτό στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες.

Πενήντα τέσσερα χρόνια μετά τη διαμαρτυρία της Νέας Υόρκης, οι γυναίκες αποτελούν πλέον περισσότερο από το ήμισυ των συμμετεχόντων στον μαραθώνιο, ενώ και στην Αθήνα η γυναικεία παρουσία ενισχύεται θεαματικά κάθε χρόνο.