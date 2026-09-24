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Γκίκα και Χαρδαλιά: Οι φωνές των «unpopular» αθλημάτων στο GWomen Summit

Γκίκα και Χαρδαλιά: Οι φωνές των «unpopular» αθλημάτων στο GWomen Summit

Μάρθα Χωριανοπούλου

Το δικό τους μήνυμα στη Next Generation έστειλαν η Μαρία-Λουίζα Γκίκα και η Δήμητρα Χαρδαλιά στο 5ο GWomen Sports Summit.

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Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για το 5ο GWomen Sports Summit, η πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια ελευθέρας πάλης Μαρία-Λουίζα Γκίκα και η αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Καλλιτεχνικού Πατινάζ Δήμητρα Χαρδαλιά μίλησαν στην κάμερα του GWomen για τον αθλητισμό, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες αθλήτριες και τη σημασία του να συνεχίζεις να κυνηγάς τα όνειρά σου!

Αμφότερες ήταν πολύ χαρούμενες που έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο του GWomen όπου μίλησαν για τα unpopular αθλήματα!

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