Η πρώτη γυναίκα υποψήφια πρόεδρος της FIA καταγγέλλει αδιαφάνεια στις εκλογές της Ομοσπονδίας

Η μάχη για την προεδρία της FIA έχει φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά δύο γυναίκες δηλώνουν έτοιμες να διεκδικήσουν τον κορυφαίο θεσμικό ρόλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η υποψηφιότητα της Ελβετίδας οδηγού, Λόρα Βιλάρ, έρχεται σε μια στιγμή έντονων αντιδράσεων και καταγγελιών, που έχουν φέρει στο φως σοβαρά ζητήματα διαφάνειας μέσα στην Ομοσπονδία.

Πριν από μερικές εβδομάδες, δύο γυναίκες, η Βιρτζίνι Φιλιπό και η Λόρα Βιλάρ, είχαν εκφράσει επίσης την πρόθεσή τους να θέσουν υποψηφιότητα απέναντι στον νυν πρόεδρο, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ. Ωστόσο, λίγο πριν τις εκλογές, η Βιλάρ απέσυρε την υποψηφιότητά της, καταγγέλλοντας τη FIA για «παραπλανητική και άδικη εκλογική διαδικασία».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, για να μπορέσει κάποιος να είναι υποψήφιος, πρέπει να συγκεντρώσει μια λίστα δέκα υποστηρικτών από διάφορες χώρες του κόσμου ανάμεσά τους επτά αντιπροέδρους για τον αθλητισμό, οι οποίοι προέρχονται από μία λίστα που εγκρίνει η ίδια η FIA. Εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα,στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, υπάρχει μόνο ένα άτομο στη λίστα, η Φαμπιάνα Έκλεστοουν, σύζυγος του πρώην «ισχυρού άνδρα» της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστοουν, και γνωστή υποστηρίκτρια του Σουλαγέμ.

FIA Presidential candidate Laura Villars has launched legal action against the FIA over the Presidential election process and eligibility rules.



Read my latest for Forbes:https://t.co/otU6PRP2Bm October 31, 2025

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως κανένας άλλος υποψήφιος δεν μπορεί να συμπληρώσει τη λίστα στήριξης, αφού η μοναδική διαθέσιμη ψήφος έχει ήδη δοθεί στον νυν πρόεδρο. Η Βιλάρ το χαρακτήρισε της διαδικασία στημένη και κατέθεσε αγωγή κατά της FIA, ζητώντας την αναστολή των εκλογών.

Η Λόρα Βιλάρ τονίζει ότι ο στόχος της δεν είναι μόνο να φέρει διαφάνεια στην Ομοσπονδία, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο ώστε όλες οι κοινωνικές ομάδες να έχουν συμμετοχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θέλει επίσης να δώσει φωνή στις γυναίκες και να εμπνεύσει τη νέα γενιά οδηγών να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στη Formula 1.