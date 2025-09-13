Τραγικό δυστύχημα στη Σάλτσμπουργκ: Νεκρή η 23χρονη Ιταλίδα πατινέρ Τζούλια Μαρί Γκάισερ

Η 23χρονη Ιταλίδα πατινέρ Τζούλια Μαρί Γκάισερ, ταλαντούχα και αγαπητή στον χώρο του καλλιτεχνικού πατινάζ, βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στη Σάλτσμπουργκ, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Η νεαρή αθλήτρια, από το Μπρικζάνο, κινούνταν με το ποδήλατό της κατά μήκος της Gaisbergstrasse, όταν συγκρούστηκε με φορτηγό σε ένα πολυσύχναστο σημείο. Η είδηση όπως ήταν φυσικό σόκαρε την κοινότητα του αθλητισμού.

Ο οδηγός του οχήματος, 46 ετών, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και βρέθηκε αρνητικός, ωστόσο η νεαρή αθλήτρια δεν κατάφερε να επιβιώσει παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Η Τζούλια Μαρί είχε ξεκινήσει από μικρή στον Wintersportverein Brixen.