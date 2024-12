Τα όνειρα των αθλητριών δεν σταματούν με τη μητρότητα: Η Σόφι Πάουερ έτρεξε 170 χλμ ενώ παράλληλα θήλαζε τον γιο της

Το 2018, σε μια στιγμή που θα έμενε χαραγμένη στη μνήμη της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας, η Σόφι Πάουερ φωτογραφήθηκε να θηλάζει τον τριών μηνών γιο της, Κόρμακ, κατά τη διάρκεια του UTMB, ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες ultra trail στον κόσμο. Η εικόνα αυτή δεν ήταν μόνο ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα μιας μητέρας-αθλήτριας, αλλά μια δήλωση: η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο για τον αθλητισμό και το όνειρο.

Η Σόφι είναι κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες καθώς έτρεξε από τη μία άκρη της Ιρλανδίας στην άλλη και κάλυψε 558 χλμ μέσα σε 84 ώρες, με μόλις δύο ώρες ύπνου! λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, αποφάσισε να συμμετάσχει στον αγώνα των 170 χιλιομέτρων γύρω από το Λευκό Όρος, με περισσότερα από 10.000 μέτρα υψομετρική διαφορά. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος μέχρι να καταφέρει να τρέξει στον αγώνα ήταν γεμάτος προκλήσεις, εκείνη επέμεινε, θέλοντας να αποδείξει ότι η εγκυμοσύνη ή η μητρότητα δεν θα έπρεπε να είναι λόγοι αποκλεισμού οποιασδήποτε αθλήτριας. Στην πραγματικότητα, οι κανονισμοί του αθλήματος δεν της επέτρεπαν να συμμετάσχει ούτε τέσσερα χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί. Αυτή τη φορά, όμως, είχε πει ότι δεν θα έκανε πίσω.

