Η σταρ του Χόλιγουντ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, εγκαινίασε το πρώτο κανάλι γυναικείου αθλητισμού

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, μία υπέρμαχος της εκπροσώπησης των γυναικών σε όλους τους κλάδους, έκανε ένα σημαντικό και ιστορικό βήμα για την ενίσχυση του γυναικείου αθλητισμού με την ίδρυση του All Women’s Sports Network (AWSN). Το AWSN, όπως θα ονομάζεται, είναι το πρώτο στον κόσμο τηλεοπτικό κανάλι που θα εκπέμπει 24/7 και θα είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην παρουσίαση γυναικείου αθλητισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα από τη συνεργασία με την JungoTV, το AWSN προσφέρει μια ποικιλία από αθλητικό περιεχόμενο, όπως ζωντανές διοργανώσεις και αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς όπως η UEFA, η FIBA και η Women’s National Basketball League.

Το καινοτόμο αυτό δίκτυο έκανε το ντεμπούτο του στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του VIZIO WatchFree, με τη διαθεσιμότητά του να επεκτείνεται διεθνώς σε χώρες όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι Φιλιππίνες. Εστιάζοντας αποκλειστικά στον γυναικείο αθλητισμό, το AWSN καλύπτει ένα χρόνιο κενό στις αθλητικές μεταδόσεις, προσφέροντας την ευκαιρία στις γυναίκες να προβάλλουν τα επιτεύγματά τους. Το πρόγραμμα υπόσχεται να παρουσιάσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών γεγονότων, καθώς και ντοκιμαντέρ ή συνεντεύξεις που θα επιβεβαιώνουν τις ικανότητες των γυναικών στον αθλητισμό.

The WNBL welcomes a new fan, Whoopi Goldberg. The All Women's Sports Network - @awsntv , owned by Goldberg, has bought the rights to broadcast the WNBL in over 65 countries, and is officially live today! Story ➡️ https://t.co/mRBBEy6KVZ #WeAreWNBL pic.twitter.com/9QwNeifahZ

Η Γκόλντμπεργκ τόνισε ότι το AWSN δεν θα αυξήσει απλώς την προβολή για δημοφιλή γυναικεία αθλήματα. Θα προσφέρει επίσης υποστήριξη και έμπνευση στη νέα γενιά γυναικών αθλητριών, δείχνοντάς τους ότι υπάρχει κόσμος που είναι εκεί, βλέπει και στηρίζει τις επιτυχίες τους.

Το λανσάρισμα του AWSN σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον γυναικείο αθλητισμό. Το δίκτυο λειτουργεί ως βασική πλατφόρμα για την ενίσχυση των φωνών και των ταλέντων των γυναικών αθλητριών παγκοσμίως. Η ίδια η Γκόλντμπεργκ έχει υποσχεθεί να επιφέρει αλλαγές και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες σε μια βιομηχανία, όπου συχνά υποεκπροσωπούνται. Η σταρ του Χόλιγουντ κάνει πράξη για τις αθλήτριες αυτό που πολλοί υπόσχονται εδώ και χρόνια.

