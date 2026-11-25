Η ΑΕΚ προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην Βαλεφόλια, με την περσινή κάτοχο του Challenge Cup να επικρατεί με 3-0. Μετά το παιχνίδι ο Κώστας Ταμπουρατζής στάθηκε στον τραυματισμό της Λέιβα η οποία αποχώρησε υποβασταζόμενη τονίζοντας τα εξής: «Λέγαμε για το καλεντάρι που επιβαρύνει τις αθλήτριες και ο τραυματισμός της Λέιβα είναι μια άσχημη εξέλιξη. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές. Η Βαλεφόλια είναι εξαιρετική ομάδα και είναι η κάτοχος του τίτλου. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην Ιταλία. Μας έβαλαν δυσκολίες στις οποίες δεν αντεπεξήλθαμε. Θα δούμε τα λάθη μας και θα τα διορθώσουμε. Έχουμε τώρα τον αγώνα με τον Άρη μπροστά μας και μετά θα ταξιδέψουμε στην Ιταλία».