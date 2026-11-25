Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Κορόνα Μπρασόφ και επικρατώντας άνετα με 3-0 έδειξε πως είναι το φαβορί για πρόκριση στους «16» του Challenge Cup. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ανέφερε τα εξής: «Η Μπρασόφ ήρθε στην Αθήνα χωρίς μία σημαντική παίκτρια που της έδινε σταθερότητα. Η Μπρασόφ αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην υποδοχή της γιατί η ομάδα σέρβιρε πολύ επιθετικά. Ήταν κάτι που ζήτησα από την ομάδα. Η Μπρασόφ είναι μία καλή ομάδα. Παίζει πολύ καλά στο πρωτάθλημά της. Σήμερα πιάσαμε καλή απόδοση γιατί ήμασταν επιθετικοί στο σερβίς, ήμασταν πειθαρχημένοι στο κομμάτι του μπλοκ – άμυνα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας»