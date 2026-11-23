Ο Κόροιβος Αμαλιάδας κατήγγειλε ότι η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ γυναικών χτυπήθηκε με πλαστικά σφαιρίδια κατά τη διάρκεια του αγώνα τους απέναντι στην Ομόνοια Ναυπάκτου!

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η παίκτρια αισθάνθηκε ξαφνικά έναν οξύ και ιδιαίτερα έντονο πόνο στον μηρό της, χωρίς αρχικά να μπορεί να εξηγήσει την αιτία που τον προκάλεσε. Στη συνέχεια, μια συμπαίκτριά της εντόπισε πάνω στο παρκέ του Παπαχαραλαμπείου ένα μικρό σφαιρίδιο από αεροβόλο όπλο, αποκαλύπτοντας πως η αθλήτρια είχε δεχθεί πυροβολισμό εν ώρα αγώνα!

Η ομάδα κατήγγειλε το περιστατικό μέσω του λογαριασμού της στο Facebook, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε η ομάδα μας να διαχειριστεί έπειτα από το 3ο σετ καθώς φίλαθλοι της Ομόνοιας Ναυπάκτου με χρήση κάποιου είδους αεροβόλου χτύπησαν την αρχηγό της ομάδας μας με πλαστικά σφαιρίδια,η ομάδα μας στάθηκε στο ύψος της και πάλεψε μέχρι και τον τελευταίο πόντο.

Κρίμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια περιστατικά σε αθλητικές διοργανώσεις».

Μετά τη δημοσιοποίηση της ανάρτησης του Κοροίβου, η ίδια η αθλήτρια και ο προπονητής της ομάδας αναμένεται να κληθούν για κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό.

Για την ιστορία, η Ομόνοια επικράτησε με 3-2 σετ, με την ομάδα της Αμαλιάδας να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.