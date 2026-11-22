Το 7 στα 7 στην φετινή Volley League Γυναικών έκαναν Παναθηναϊκός και Πανιώνιος παραμένοντας στην κορυφή, μια βδομάδα πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση στο Μετς. Οι «πράσινες» επικράτησα στη Βούλα της Θέτιδας με 3-1, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησαν και οι «κυανέρυθρες» τον ΖΑΟΝ στο «Ανδρέας βαρίκας».

Από τα άλλα παιχνίδια ξεχωρίζουν τα δύο μεγάλα διπλά της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού στο Ρέντη με 3-1 και του ΠΑΟΚ επί του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη επίσης με 3-1. Δεύτερη νίκη για τον Άρη που νίκησε με 3-1 την Ελπίδα Αμπελοκήπων, ενώ σεφτέ έκανε ο Απολλώνιος που επικράτησε εκτός έδρας του Μαρκόπουλου με 3-2.

Volley League Γυναικών – 7η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ε.Κ.: 1-3 (25-20, 22-25, 20-25, 22-25)

Α.Σ. Άρης – Α.Σ. Ελπίς: 3-1 (25-17, 19-25, 25-20, 25-23)

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος: 2-3 (23-25, 25-18, 16-25, 25-20, 8-15)

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ. F&U: 1-3 (20-25, 25-23, 18-25, 23-25)

Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 1-3 (18-25, 18-25, 25-17, 22-25)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Πανιώνιος – Ζ.Α.Ο.Ν.: 3-1 (25-14, 21-25, 25-19, 33-31)

Η επόμενη αγωνιστική:

ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – Θέτις Βούλας

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας

ΑΕΚ – Άρης

Απολλώνιος – Ελπίδα Αμπελοκήπων