Ο Πανιώνιος ξεπέρασε το εμπόδιο και του ΖΑΟΝ και επικρατώντας με 3-1 έκανε το 7 στα 7. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιουνούς Οτσάλ ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω πως στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Κάθε αγώνας κρίνεται στις λεπτομέρειες. Κάναμε αρκετά λάθη στο δεύτερο σετ και αυτός είναι ο λόγος που το χάσαμε. Αντιδράσαμε στο τρίτο και στο τέταρτο, μέχρι το 24-21, ελέγχαμε τον αγώνα. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε και δεν είναι εύκολο να ξαναβρείς τον ρυθμό σου. Ο Καλμαζίδης προετοίμασε πολύ καλά την ομάδα του και τους δίνω συγχαρητήρια. Πολλά μπράβο, όμως, και στην ομάδα μου για τον χαρακτήρα που έδειξε. Αυτό θέλω να βλέπω κάθε μέρα. Ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Παίζουμε τώρα απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση των δύο αήττητων ομάδων, και σίγουρα ο κόσμος θα την απολαύσει».

Καλμαζίδης: «Παλέψαμε όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια»

Από την πλευρά του ο προπονητής του ΖΑΟΝ, Γιάννης Καλμαζίδης τόνισε: «Παλέψαμε, όπως κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πανιώνιος ξέρουμε ότι είναι δυνατός στο φιλέ και στο σερβίς και μας δημιούργησε προβλήματα. Με κάποια καλά διαστήματα καταφέραμε να μετριάσουμε αυτή την υπεροχή».