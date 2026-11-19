Αποχωρεί από το προπονητικό επιτελείο του Α.Ο. Θήρας ο Μανώλης Σκουλικάρης και τη θέση του παίρνει και επίσημα ο Σωτήρης Γκότσης.

Έπειτα από τέσσερις ήττες και δύο νίκες, ο τεχνικός της oμάδας γυναικών του Α.Ο. Θήρας, ολοκλήρωσε την σεζόν του πρόωρα και αποχωρεί από την ομάδα. Ο κόουτς Σκουλικάρης είχε αναλάβει την ομάδα της Σαντορίνης στις αρχές της προηγούμενης σεζόν 2025-26 αναλαμβάνοντας τη θέση του Ματέο Φρέσκι, αλλά δε θα ολοκληρώσει και τη φετινή σεζόν 2026-27 με την ομάδα της Σαντορίνης.

Ο Α.Ο. Θήρας μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να επικρατήσει του Άρη και της Ελπίδας Αμπελοκήπων, ενώ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΖΑΟΝ και τον Παναθηναϊκό.

Η αλλαγή αυτή γίνεται ενόψει σημαντικών παιχνιδιών για τον ΑΟ Θήρας, τόσο για το ελληνικό όσο και για το ευρωπαικό πρωτάθλημα καθώς κοντεύει η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας στο Challenge Cup, απέναντι στην ισπανική Μενόρκα.

Όσον αφορά τον διάδοχο του, Σωτήρη Γκότση, έχει ξανά βρεθεί στον πάγκο της ομάδας τις χρονιές 2025-27 ως βοηθός προπονητή, ενώ πλέον έχει γεμίσει το βιογραφικό του τα επόμενα χρόνια με ομάδες του εξωτερικού ως πρώτος προπονητής, στη Φινλανδία και συγκεκριμένα στον πάγκο της Οριβέντεν και της Κουασάμο. Επίσης, τη διετία 2022-2024 βρέθηκε και στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας γυναικών της Ρουμανίας, ενώ για το 2025-26 ήταν πρώτος προπονητής στην ελβετική Πφέφινγκεν.

Αναμένεται να παραβρεθεί και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας σήμερα το απόγευμα στις 19:00, έπειτα από την ανακοίνωση για τη λήξη συνεργασίας με τον πρώην τεχνικό της ομάδας Μανώλη Σκουλικάρης.

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση Σκουλικάρη

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για την λήξη της συνεργασίας με τον Μανώλη Σκουλικάρη έχει ως εξής: «Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Θήρας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανώλη Σκουλικάρη και τον βοηθό προπονητή Μανώλη Πρασσανάκη. Τους ευχαριστεί για τη συνεργασία και τους εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία»..