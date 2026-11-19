Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο τραυματισμός της Πέννυς Ρόγκα φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρός από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν.

Η μαγνητική στην οποία υπεβλήθη σήμερα η λίμπερο των Πρασίνων ήταν καθαρή και σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, η ίδια φαίνεται πως έχει υποστεί οστικό οίδημα.

Το αν τελικά η εκτίμηση των ιατρών είναι σωστή θα αποδειχθεί μετά την εξέταση ειδικού ιατρού, καθώς και το διάστημα που θα απουσιάσει από τη δράση.

Θυμίζουμε ότι η Πέννυ Ρόγκα αποχώρησε υποβασταζόμενη από το πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΑΟ Θήρας, με το γήπεδο να «παγώνει» μετά τον τραυματισμό της στο γόνατο.