Ο Πανιώνιος πέρασε σαν σίφουνας και από το κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού επικρατώντας με 3-0 της ΑΕΚ, με τον Γιουνούς Οτσάλ μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ να αναφέρει τα εξής: «Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την ομάδα μου. Έκαναν καταπληκτική δουλειά σε μια δύσκολη έδρα. Είμαι περήφανος γιατί δεν έχασαν τη συγκέντρωσή τους και, όταν αυτό συνέβη, επανήλθαν. Είχαμε κάποια θέματα, αλλά η ομάδα έχει χαρακτήρα, ειδικά στα κρίσιμα σημεία. Αυτό είναι κάτι που χτίζουμε. Στο τρίτο σετ επιστρέψαμε και αυτό οφείλεται στον χαρακτήρα της ομάδας. Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα και πρέπει να παίζεις κάθε πόντο. Οι μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που έκριναν τον αγώνα».

Ταμπουρατζής: «Ο Πανιώνιος ανέβαζε ταχύτητα και δεν ακολουθούσαμε»

Από την πλευρά του ο τεχνικός της ΑΕΚ, Κώστας Ταμπουρατζής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ο Πανιώνιος ανέβαζε ταχύτητα και δεν ακολουθήσαμε. Έπαιξε καλά, αλλά κάναμε κι εμείς λάθη. Όσον αφορά όσα γίνονται έξω από το γήπεδο, πρέπει να τα βλέπουν όλοι οι παράγοντες. Τις απαράδεκτες συμπεριφορές πρέπει να μπορεί να τις καταγράψει και ο άνθρωπος της ΔΕΑΒ. Είμαι στεναχωρημένος για το τελευταίο περιστατικό. Δείχνουμε μια εικόνα προς τα έξω και το βόλεϊ δεν είναι αυτό. Πολλές φορές πρέπει να μπαίνει μια γραμμή. Μέσα στο γήπεδο ο Πανιώνιος νίκησε δίκαια και του αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό που έγινε έξω δεν θέλω να το σχολιάσω, ειδικά στην τηλεόραση».