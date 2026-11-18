Η επέλαση των Παναθηναϊκού και Πανιωνίου στο ξεκίνημα της Volley League Γυναικών, συνεχίζεται. Οι «πράσινες» και οι «κυανέρυθρες» έκαναν το έξι στα έξι και παραμένουν οι μοναδικές αήττητες ομάδες στο πρωτάθλημα.
Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι επικράτησαν στο Μετς του ΑΟ Θήρας με 3-1, σε ένα ματς που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό της Πέννυς Ρόγκα. Στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ έκανε και αυτή το έξι στα έξι επικρατώντας με 3-0 της ΑΕΚ.
Από πέντε νίκες ακολουθούν δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός που νίκησε με 3-1 την Ελπίδα Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ που έκανε περίπατο (3-0) κόντρα στο Μαρκόπουλο στη Μίκρα. Στα υπόλοιπα δύο ματς ο ΖΑΟΝ νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία την Θέτιδα με 3-0 στο Ζηρίνειο, ενώ ο Άρης πέρασε από το Κερατσίνι επικρατώντας του Απολλώνιου με 3-2, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Volley League Γυναικών – 6η αγωνιστική
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας: 3-1 (25-10, 25-21, 22-25, 25-22)
Α.Σ. Ελπίς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.: 1-3 (18-25, 9-25, 25-23, 20-25)
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ.Π. Θέτις: 3-0 (25-19, 25-16, 25-11)
Π.Α.Ο.Κ. F&U – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil: 3-0 (25-15, 25-14, 25-20)
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Άρης: 2-3 (19-25, 26-24, 25-17, 20-25, 13-15)
Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος : 0-3 (22-25, 22-25, 24-26)
Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Η επόμενη αγωνιστική (7η)
21/11/2026
Πανιώνιος Betsson – ΖΑΟΝ
Θέτις Βούλας – Παναθηναϊκός
ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Άρης – Ελπίδα Αμπελοκήπων
Μαρκόπουλο – Απολλώνιος