Δεν λένε να χάσουν Παναθηναϊκός και Πανιώνιος, καθώς μετά το 3-1 επί του ΑΟ Θήρας και το 3-0 επί της ΑΕΚ αντίστοιχα, έκαναν το έξι στα έξι και παραμένουν στην κορυφή της Volley League Γυναικών.