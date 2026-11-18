Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΑΟ Θήρας είναι στο 2ο σετ και στο 22-20 για τις «πράσινες», όταν μετά από ένα λάθος σε προσπάθεια της Ορβόσοβα, όλοι που ήταν στο γήπεδο του Μετς... πάγωσαν. Όχι για το λάθος της διαγώνιας των «πράσινων», αλλά γιατί έπεσε στο παρκέ δείχνοντας να πονάει η Πέννυ Ρόγκα.

Η λίμπερο του «τριφυλλιού» έδειχνε να πονάει και αποχώρησε υποβασταζόμενη κρατώντας το γόνατό της με τον κόσμο να τραγουδάει το όνομά της. Μάλιστα επειδή δεν υπήρχε στην 12άδα και η Γεωργίνα Αντωνακάκη, θέση λίμπερο πήρε η ακραία, Μάρα Ράπτη. Φυσικά ευχόμαστε να μην έχει κάτι σοβαρό, όπως κάθε αθλητής και αθλήτρια.