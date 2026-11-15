Ταμπουρατζής: «Δεν μπορείς να βάζεις επτά παιχνίδια μέσα σε 21 ημέρες, με την υγεία των αθλητών δεν παίζουμε»

Μετά την αναμέτρηση στη Βούλα, αμφότεροι οι προπονητες της Θέτις και της ΑΕΚ στάθηκαν στην εικόνα των ομάδων τους, με τον Γιάννη Νικολάκη να εκφράζει την απογοήτευσή του για το τελικό 0-3, θεωρώντας πως η Θέτιδα άξιζε κάτι περισσότερο, και τον Κώστα Ταμπουρατζή να δημιουργεί ερωτηματικά για τον προγραμματισμό των αγώνων και την επιβάρυνση των αθλητριών.

Αναλυτικά:

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Η ΑΕΚ νίκησε δίκαια, παρότι ήμασταν κοντά στο να πάρουμε τα δύο πρώτα σετ. Όταν χάνεις τόσο οριακά τα σετ, σου μένει μια στεναχώρια. Η ομάδα πάλεψε και θεωρώ ότι είναι άδικο το 0-3. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και τακτικά πήγαμε καλά. Δεν έχω παράπονο. Με προβλημάτισε η επίθεσή μας και θα το δουλέψουμε. Κυνηγάμε όλα τα ματς και σημασία έχει να κρατάμε την ψυχραιμία μας στα κρίσιμα σημεία. Μπράβο στην ομάδα μου. Όλη την εβδομάδα δουλέψαμε καλά. Είχαμε καλό μπλοκ-άμυνα, καλό σερβίς και πρέπει να δουλέψουμε λίγο το side out».

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.):«Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή σε μια δύσκολη έδρα. Η Θέτιδα παίζει καλό βόλεϊ. Είχαμε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία, παίξαμε σωστά και πήραμε το θετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω κάτι. Έχεις έξι ομάδες που παίζουν Τετάρτη και Σάββατο και η εμβόλιμη αγωνιστική γίνεται τώρα, με αποτέλεσμα να πρέπει να παίξουμε επτά αγώνες σε 21 ημέρες. Η εισήγησή μου είναι ότι ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται καλύτερα. Έχω τον ίδιο σκεπτικισμό και για τη διανομή των βαθμών στο πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να βάζεις επτά παιχνίδια μέσα σε 21 ημέρες. Γιατί γίνεται η διανομή των βαθμών; Για μένα δεν είναι κατανοητό. Δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά με την υγεία των αθλητών δεν παίζουμε».