Σκιάβο: «Το μυαλό μας στην αρχή ήταν στην ήττα από τον Παναθηναϊκό»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Απολλώνιου με τον Φίλιπο Σκιάβο να αναφέρει τα εξής: «Στην αρχή ήμασταν μαγκωμένοι, ίσως έμεινε στο μυαλό μας η ήττα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά όταν ξεκινήσαμε να έχουμε καλό σερβίς και μπλοκ-άμυνα τα πράγματα βελτιώθηκαν και κάναμε μία σοβαρή εμφάνιση. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν σημαντικό να επιστρέψουμε. Σήμερα δείξαμε κάτι και είμαι χαρούμενος γιατί ξεκινήσαμε να δίνουμε ευκαιρίες σε μερικές αθλήτριες που ήρθαν από τον πάγκο και ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά».

Λιώσης: «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα»

Ο προπονητής του Απολλώνιου, Κώστας Λιώσης δήλωσε από την άλλη: «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στην προπόνηση, σήμερα ήρθαμε με 11 αθλήτριες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία, κάποιες αθλήτριες μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά πολλές φορές δεν παίρνουμε βοήθειες και από αθλήτριες που είναι μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, είχαμε μία σειρά δύσκολων αγώνων και τώρα μπαίνουμε σε μία σειρά αγώνων με ομάδες που έχουμε τον ίδιο στόχο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο και θα ασχολούμαστε με το πώς να πάρουμε το αποτέλεσμα».