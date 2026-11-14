Καλμαζίδης: «Βρήκαμε τα τρωτά σημεία του αντιπάλου και πήραμε τη νίκη»

Ο ΖΑΟΝ κατάφερε να πάρει την μεγάλη νίκη επικρατώντας με 3-1 του ΑΟ Θήρας στη Σαντορίνη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός των νικητριών, Γιάννης Καλμαζίδης ανέφερε τα εξής: «Αν δούμε τα νούμερα, που δεν λένε ψέματα, ήμασταν καλύτεροι στα καθοριστικά στοιχεία, κυρίως στην επίθεση, που είναι και το στοιχείο που καθορίζει την έκβαση του αγώνα. Και τα υπόλοιπα παίζουν τον ρόλο τους, αλλά αν έχεις υπεροχή στην επίθεση, θα πάρεις τη νίκη. Ο Α.Ο. Θήρας ανέκαθεν έχει δυνατή ομάδα και όλες οι ομάδες δυσκολεύονται απέναντί του. Ήμασταν σκληροί και αποφασιστικοί για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Βρήκαμε τα τρωτά του σημεία και πήραμε τη νίκη. Πήραμε αυτοπεποίθηση ως ομάδα, αλλά και γενικότερα ως σύλλογος, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορείς να έχεις καλά αποτελέσματα».

Σκουλικάρης: «Το θέμα είναι να βρούμε λίγο την ψυχολογία μας»

Από την πλευρά του ο προπονητής του ΑΟ Θήρας, Μανώλης Σκουλικάρης επισήμανε: «Δεν πήγαμε καλά στην άμυνα, παρότι σπάσαμε αρκετές μπάλες. Είναι η πίεση του αγώνα. Είναι κρίμα, γιατί δουλεύουμε αρκετά και τα παιδιά προσπαθούν. Το θέμα είναι να βρούμε λίγο την ψυχολογία μας και αυτή θα έρθει με μια καλή νίκη. Το μόνο θετικό σήμερα είναι ότι η διαγώνιά μας μπήκε λίγο καλύτερα. Το κακό είναι ότι το λίμπερό μας ζαλίστηκε και αποχώρησε από τον αγώνα. Το τι φταίει το ξέρουμε. Το θέμα είναι να ανέβει η ψυχολογία μας και να μην κάνουμε λάθη στο τρανζίσιον. Δεν είμαστε αποφασιστικοί σε αρκετά σημεία. Θα το βρούμε, όμως, γιατί ακολουθούν δύσκολοι αγώνες, που θα διεξάγονται Τετάρτη και Σάββατο. Θα δουλέψουμε περισσότερο στον ψυχολογικό τομέα».